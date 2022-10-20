Иранские аятоллы поставили под сомнение психическое здоровье Бритни Спирс

Бритни Спирс и ее супруг выступили в поддержку иранских женщин.

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После того, как американская певица Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари, который имеет иранские корни, выступили в поддержку протестов в Иране за права женщин, Информационное агентство Исламской Республики не преминуло "уколоть" артистку, напомнив о ее проблемах и поставив под сомнение адекватность ее заявлений, сообщает Daily Mail.

"Американская певица Бритни Спирс была помещена под опеку своего отца в 2008 году из-за проблем с психическим здоровьем. Это дало отцу Бритни контроль над ее финансами и даже такими аспектами ее личной жизни, как беременность, повторный брак и посещение ее сыновей-подростков", – гласит публикация, появившаяся на официальной странице информагентства в Twitter.

Фото: Скриншот

Сэм и Бритни не в первый раз показывают обеспокоенность тем, как иранские власти пытаются не дать женщинам заявлять о своих правах, и следят за вспыхнувшими по всей стране протестами.

"Я и мой муж поддерживаем народ Ирана, борющийся за свободу", – писали они.

В сентябре Асгари опубликовал видео, где объяснил, почему поддерживает народ Ирана.

"После 1979 года режим Исламской Республики взял власть в свои руки и навязал людям свою идеологию, пропаганду и диктатуру. Он резал, убивал и грабил невинных людей", – заявил он.

Как известно, протесты в Иране вспыхнули после того, как 22-летнюю Махсу Амини забили до смерти только из-за того, что она нарушила строгие мусульманские правила касательноношения хиджаба. В полиции заявляли, что у девушки внезапно возникли проблемы с сердцем. Родители Амини заявили, что у дочери не было проблем со здоровьем. Событие вызвало большой скандал в обществе. Вскоре акции всколыхнули всю страну и переросли в серьезные стычки с полицией, ранеными и убитыми.

Иранских женщин поддержали мировые знаменитости, которые в знак солидарности с ними отрезали себе по локону волос.

Напомним, ранее Бритни Спирс в очередной раз удалила страницу в Instagram, однако сейчас аккаунт снова активен.