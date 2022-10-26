Заклятые подруги. Бритни Спирс обиделась на слова Селены Гомес шестилетней давности

Еще недавно казалось, что между Бритни и Селеной крепкая дружба.

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40-летняя американская поп-певица Бритни Спирс, которая периодически удаляет свою страницу в Instagram, а затем снова активирует ее, ввязалась в новый скандал, и в этот раз объектом ее критики стала певица Селена Гомес. Несмотря на то что Селена была в числе приглашенных на свадьбу артистки с Сэмом Асгари, Бритни почему-то припомнила ей слова, сказанные шесть лет назад.

Дело в благодарственной речи Селены, которую та произнесла на церемонии вручения наград American Music Awards 2016, победив в номинации "Лучшая поп- и рок-исполнительница".

"Я не хочу видеть ваши тела в Instagram. Я хочу посмотреть, что здесь", – сказала тогда Гомес, указывая на свое сердце. "Я не пытаюсь получить подтверждение, и оно мне больше не нужно".

[ + – ] Речь Селены Гомес, которая так зацепила Бритни Спирс

Спирс почти дословно процитировала ее слова, выразив затем свое презрение к "праведным речам" и женщинам, которые "стыдят" себе подобных.

"Разве вам не нравится нервозность женщин, которые твердо стоят на пути к наградам и говорят о своих убеждениях о том, что они не показывают свое тело в Instagram?! Они говорят: "Это НЕ то, чем я бы занималась", но именно эти женщины снимают видео с бюджетом в 4 миллиона долларов о том, как сосать и облизывать домашнее мороженое !!!!", – писала Бритни. Скорее всего, она имел в виду совместный клип Гомес в 2020 году с южнокорейским герлз-бендом Blackpink на песню Ice Cream.

"У этих других девушек нет ничего, кроме красивых тел! Кого волнует, если выставлять напоказ это? Им можно? Поэтому в следующий раз, когда я увижу кого-то с большим бюджетом в видео, который сосет леденцы, но при этом произносит праведные речи, стыдящие других женщин за то, что они обнажают свое тело, я хотела бы сказать этим людям: не будьте лицемерами, поскольку вы сосете свой леденец, имея огромный бюджет", – разошлась Спирс.

[ + – ] Гневный пост Бритни удалила после критики пользователей Фото: Скриншот

Обличающую тираду она дополнила фотографией, на которой позирует в красном бикини в своем особняке.

Несмотря на то, что имя оппонентки указано не было, пользователи поняли, о ком речь, и тут же раскритиковали Спирс.

"Девочка… заткнись, о чем это? Прекрати снова зацикливаться на Селене", "Почему ты так одержима Селеной?", "Ты совершенно неправильно поняла то, что сказала Селена, и странно восприняла это на свой счет, затаив обиду на это. Не все о тебе", "Брит, дорогая, ты не поняла смысл речи Селены! Она не обращалась к тебе, отпусти! Перестань ее унижать!", "Что с тобой не так? Больше уважения к Селене Гомес и Blackpink, которые абсолютно ничего не сделали тебе, чтобы ты набросилась на них", – пишут поклонники.

[ + – ] Селена Гомес была на свадьбе Бритни Спирс и Сэма Асгари Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

В итоге Бритни удалила текст, ограничившись несколькими эмодзи и оставив фото в бикини.

Напомним, иранские аятоллы усомнились в психической адекватности Бритни Спирс из-за того, что она поддержала женщин, которые отстаивают свои права в этой стране.