Немеют руки. Бритни Спирс рассказала о проблемах со здоровьем

Поклонники обеспокоены состоянием певицы, так как ее посты в Instagram становятся все безумнее.

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Неотъемлемой частью профиля 40-летней американской поп-певицы Бритни Спирс являются видео с дикими танцами. Часть фанатов Спирс считают, что за хореографией скрываются зашифрованные послания.

В своем новом посте в Instagram поп-дива пожаловалась на здоровье и рассказала о сильном повреждении нерва.

По ее словам, именно танцы помогают ей справиться с болью.

"Примерно три раза в неделю я просыпаюсь и у меня полностью немеют руки. Это похоже на покалывание булавкой или иголкой. Оно доходит до моей шеи. Но больше всего болит висок", — поделилась звезда.

Также популярная певица отмечает, что двигаться, как раньше, уже не может. Однако танцы все равно придают ей сил и веры в себя.

Напомним, Бритни Спирс, которая периодически удаляет свою страницу в Instagram, а затем снова активирует ее, ввязалась в новый скандал, и в этот раз объектом ее критики стала певица Селена Гомес. Несмотря на то что Селена была в числе приглашенных на свадьбу артистки с Сэмом Асгари, Бритни почему-то припомнила ей слова, сказанные шесть лет назад.

Также Фокус писал, что иранские аятоллы усомнились в психической адекватности Бритни Спирс из-за того, что она поддержала женщин, которые отстаивают свои права в этой стране.