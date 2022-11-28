Брітні Спірс повернулася до публікації "голих" фото та дивних відео в Instagram

Таких фото артистка не публікувала трохи більше від місяця.

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40-річна американська попспівачка Брітні Спірс протрималася трохи більше від місяця без публікації фото в стилі "ню", розмістивши в Instagram пару знімків, на яких позує гола, прикриваючи груди руками. До цього останні такі кадри в її профілі датовані 25 жовтня.

Зображення викликали щире обурення підписників знаменитості, яких у неї 41,6 млн осіб.

"Чому вона постійно публікує такі фотографії? Чому вона ніколи не живе у світі чи з друзями? Це дивно", "Вітаю, хлопці! Вона вільна! Комусь колись спадало на думку, що, можливо, її батько знає свою дочку краще, ніж купка фанатів, яким подобаються її старі музичні кліпи, і опікунство було необхідне?", "Усім, хто підтримує таку поведінку, має бути соромно за себе. Щось тут дуже не так. чергової голлівудської трагедії", "Буде дуже сумно, якщо з нею щось трапиться, і все, що її шанувальники робили, це продовжували підтримувати нестійку поведінку. Вона зовсім її втратила. Так сумно…", – пишуть у коментарях.

Попередній пост співачки не менше здивував її шанувальників. Вона поділилася відео, де позує у нічній сорочці та з фатою на голові. За словами співачки, остання належала її прабабусі.

Раніше Спірс перестала публікувати пікантні фото, оскільки сподівалася, що її сини-підлітки Шон Престон та Джейден знову почнуть з нею спілкуватися. З чуток, хлопчики соромляться такої поведінки своєї матері і намагаються триматися від неї якомога далі. Вони навіть не прийшли на її весілля із Семом Асгарі. Судячи з останніх постів Брітні, примирення артистки із синами знову відкладається.

Нагадаємо, журналісти розкрили таємниці родини Брітні Спірс.