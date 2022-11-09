Самогубства та божевілля. Журналісти з'ясували таємниці родини Брітні Спірс

Виявилося, що мати її батька, Джеймі Спірса, наклала на себе руки, а його брат помер у дитинстві.

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Після того, як Брітні Спірс розповіла про знущання, які зазнавала, коли була під опікою свого батька, Джеймі Спірса, журналісти New York Magazine провели розслідування і з'ясували всі подробиці та секрети її родини. Виявилося, що батько попзірки ріс у жахливих умовах і його мати наклала на себе руки.

Джеймі Спірс мав трьох братів і сестер у віці 3, 5 і 8 років. А його брат Остін Вейн Спірс помер, коли йому виповнилося лише три дні.

Сім'я жила у Кенвуді, штат Луїзіана. Немовля поховали під дубом на маленькому сімейному цвинтарі. Його мати, Емма Джін Форбс, вийшла заміж за Джуна Остіна Спірса, коли їй було 16 років. Вона тричі намагалася накласти на себе руки, як пізніше розповідав її чоловік, дід Брітні.

Батько Джеймі служив у ВПС і вперше зустрівся зі своїм сином, коли йому виповнився рік. Пізніше він служив у поліції. Коли батькові Брітні Спірс виповнилося 13 років, його мати вирушила на могилу молодшої дитини і наклала на себе руки, вистріливши собі в голову з рушниці.

Дід Брітні одружився вдруге, однак у 1970 році він відправив свою дружину Джо Енн до психіатричної клініки, а потім і зовсім її покинув. Його молодші діти пізніше звинуватили його у сексуальному насильстві.

А батько Брітні Спірс, вже юнаком, мавши успіхи у спорті, потрапив у серйозну ДТП. Його друг загинув на місці, а сам він дивом вижив.

[ + – ] Джеймі Спірс — батько Брітні Спірс Фото: Getty Images

Мати Брітні Спірс, Лінн Бріджес, також виросла у Кенвуді. Її мати була англійкою, яка познайомилася з її батьком, коли він служив у Лондоні під час Другої світової війни.

Вона була розчарована Луїзіаною і, як згадувала Брітні, постійно плакала.

Коли Лін було 20 років, на її брата впав трактор, і коли вона везла його до лікарні, то збила підлітка, який їхав на велосипеді.

Коли батьки Брітні Спірс побралися, її батько почав пити. Його кар'єра у спорті завершилася, коли він зламав ногу, він перебивався випадковими заробітками. Молодша сестра Брітні, Джеймі Лінн, розповідала, що він "проводив багато часу у своєму кріслі, намагаючись переконати всіх інших, що він не п'яний".

[ + – ] Брітні Спірс із сестрою Джеймі Лінн Фото: Getty Images

Він зраджував своїй дружині, і вона навіть подавала на розлучення, але пізніше забрала свою заяву.

Втім, коли Брітні почала подавати надії у художній гімнастиці і стала зіркою місцевої баптистської церкви, батьки вирішили робити з неї зірку.

Джеймі казав усім, хто був готовий слухати, що його дочка обов'язково прославиться. Отже, коли вона обійшла 20 000 інших дітей, і потрапила до "Клубу Міккі Мауса", вони стали її менеджерами. Загалом, за 40 років свого життя, Брітні Спірс прожила поза батьківським контролем лише дев'ять років.

Вона переконала свою матір розлучитися з її батьком, бо той продовжував пити. І купила їй будинок у Лос-Анджелесі. Батька вона відправила до реабілітаційного центру.

Криза настала у 2007 році, коли Брітні зійшлася з хлопцем, на ім'я Сем Люфті, якого вона зустріла у нічному клубі. Сем називав себе її менеджером, але друзі співачки стверджували, що він підсадив її на наркотики. У результаті співачка втратила опіку над дітьми та опинилася в клініці з нервовим зривом.

[ + – ] На початку 2000-х у Брітні Спірс стався нервовий зрив Фото: Скриншот

"Щось радикальне має статися, щоб Сем втратив контроль, а Джеймі отримав контроль над своєю дочкою. Раніше вона говорила про те, як не могла повірити, що її назвали на честь її бабусі, яка наклала на себе руки. Тепер ми турбуємося, що з нею станеться те саме", — говорила її мати.

На той момент Джеймі зустрічався з дружиною пастора, яка стала менеджеркою дочки Джеймі Лінн. Після того, як батько Брітні отримав над нею опіку, саме вона розпоряджалася її грошима та іноді закликала молитися за її сім'ю.

Як відомо, 13 років Брітні Спірс не контролювала своє життя. Її батько змушував її приймати сильнодійні препарати, не давав їй користуватися телефоном та керувати машиною. Водночас вона мала виступати і заробляти гроші. Величезні суми витрачалися на Джеймі Спірса, утримання інших членів сім'ї, тоді як Брітні заборонялося навіть замовляти суші на вечерю і купувати собі кросівки.

Коли Брітні нарешті звільнилася від опіки батька, і ця історія стала надбанням громадськості, єдині, хто не здивувався, то це зведені брат і сестра її батька.

[ + – ] Шанувальники Брітні вимагали звільнити її від опіки батька Фото: Getty Images

Лі Енн та Джон Марк, діти Джун Остін від його другої дружини Джо Енн.

"Типово для цієї сім'ї і як вони ставляться до своїх жінок. Джеймі зробив з нею те саме, що мій тато зробив з моєю мамою та Еммою Джин. Вони злі, і вони знищать вас, якщо не зможуть вас контролювати. Ці люди Спірс — щось. жахливе", — розповідав Джон Марк журналістам.

Нагадаємо, після звільнення від опіки Брітні Спірс вийшла заміж за свого бойфренда Сема Асгарі. А її батько живе у рідному Кенвуді та зберігає на складі безліч артефактів, які пов'язані з його знаменитою дочкою. Брітні пообіцяла написати книгу мемуарів, в якій обіцяє докладно розповісти про стосунки зі своєю родиною.