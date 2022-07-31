Брітні Спірс не може опублікувати свої мемуари через дефіцит паперу

Співачка завершила роботу над книгою, але у її видавництва почалися проблеми з постачанням паперу.

Співачка Брітні Спірс нарешті завершила роботу над мемуарами, в яких обіцяла розповісти про своє життя під опікою отця Джеймі Спірса, який контролював її життя і навіть годував її заспокійливими. Але реліз книги довелося відкласти через дефіцит паперу, повідомляє TMZ.

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Дефіцит виник ще під час пандемії коронавірусу. Вимушені сидіти вдома, люди почали замовляти більше книг онлайн, і водночас працівники целюлозно-паперових фабрик почали масово звільнятися.

Отже, видавництво не змогло забезпечити Брітні обумовлений тираж, тому вихід її мемуарів було вирішено перенести з січня 2023 року на невизначений термін.

Але аванс співачка вже отримала — 15 мільйонів доларів. Втім, сума не рекордна — Барак Обама підписав із видавництвом Penguin Random House контракт на суму понад 60 мільйонів доларів.

Брітні уклала із Simon & Schuster контракт на публікацію книги у лютому 2022 року, отримавши аванс. У книзі вона розповість про своє дитинство, про те, як вона стала зіркою, про свої стосунки з сім'єю і, звичайно, про роки, які вона провела під опікою свого батька Джеймі Спірса.

Той, нагадаємо, повністю контролював її життя, змушував виступати, навіть коли співачка знаходилася на межі нервового зриву, забороняв водити машину, а перший планшет у мільйонерки Брітні з'явився тільки коли вона позбавилася опіки.

Опікунство над Брітні Спірс суд призначив у 2008 році, після того, як у співачки стався нервовий зрив на тлі зловживання алкоголем та наркотиками. Її батько контролював Спірс 13 років. У суді Брітні розповідала, що вона буквально перебувала у в'язниці, навіть у її спальні було встановлено прослуховування.

Зараз співачка вийшла заміж за актора-початківця Сема Асгарі і повертається до нормального життя.