Бритни Спирс не может опубликовать свои мемуары из-за дефицита бумаги

Певица завершила работу над книгой, но у ее издательства начались проблемы с поставкой бумаги

Певица Бритни Спирс наконец завершила работу над мемуарами, в которых обещала рассказать о своей жизни под опекой отца Джейми Спирса, который контролировал ее жизнь и даже пичкал ее успокоительными. Но релиз книги пришлось отложить из-за дефицита бумаги, сообщает TMZ.

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Дефицит возник еще во время пандемии коронавируса. Вынужденные сидеть дома, люди стали заказывать больше книг онлайн, и в то же время работники целлюлозно-бумажных фабрик начали массово увольняться.

Так что издательство не смогло обеспечить Бритни оговоренный тираж, поэтому выход ее мемуаров было решено перенести с января 2023 года на неопределенный срок.

Но аванс певица уже получила – 15 миллионов долларов. Впрочем, сумма не рекордная — Барак Обама подписал с издательством Penguin Random House контракт на сумму более 60 миллионов долларов.

Бритни заключила с Simon & Schuster конракт на публикацию книги в феврале 2022 года, получив аванс. В книге она расскажет о своем детстве, о том, как она стала звездой, о своих отношениях с семьей и, конечно, о годах, которые она провела под опекой своего отца Джейми Спирса.

Тот, напомним, полностью контролировал ее жизнь, заставлял выступать, даже когда певица находилась на грани нервного срыва, запрещал водить машину, а первый планшет у миллионерши Бритни появился только когда она избавилась от опеки.

Опекунство над Бритни Спирс суд назначил в 2008 году, после того как у певицы случился нервный срыв на фоне злоупотребления алкоголем и наркотиками. Ее отец контролировал ее 13 лет. В суде Бритни рассказывала, что она буквально находилась в тюрьме, даже в ее спальне была установлена прослушка.

Сейчас певица вышла замуж за начинающего актера Сэма Асгари и возвращается к нормальной жизни.