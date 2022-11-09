Самоубийства и безумие. Журналисты выяснили тайны семьи Бритни Спирс

Оказалось, что мать ее отца, Джейми Спирса, покончила с собой, а его брат умер в младенчестве

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После того, как Бритни Спирс рассказала о издевательствах, которыми подвергалась, когда была под опекой своего отца, Джейми Спирса, журналисты New York Magazine провели расследование и выяснили все подробности и секреты ее семьи. Оказалось, что отец поп-звезды рос в ужасных условиях и его мать покончила с собой.

У Джейми Спирса было трое братьев и сестер в возрасте 3, 5 и 8 лет. А его брат Остин Уэйн Спирс умер, когда ему исполнилось только три дня.

Семья жила в Кентвуде, штат Луизиана. Младенца похоронили под дубом на маленьком семейном кладбище. Его мать, Эмма Джин Форбс, вышла замуж за Джуна Остина Спирса, когда ей было 16 лет. Она трижды пыталась покончить с собой, как позже рассказывал ее муж, дед Бритни.

Отец Джейми служил в ВВС и впервые встретился со своим сыном, когда ему исполнился год. Позже он служил в полиции. Когда отцу Бритни Спирс исполнилось 13 лет, его мать отправилась на могилу младшего ребенка и покончила с собой, выстрелив себе в голову из ружья.

Дед Бритни женился во второй раз, однако в 1970 году он отправил свою жену Джо Энн в психиатрическую клинику, а потом и вовсе ее бросил. Его младшие дети позже обвинили его в сексуальном насилии.

А отец Бритни Спирс, будучи уже юношей, делавшим успехи в спорте, попал в серьезную ДТП. Его друг погиб на месте, а сам он чудом выжил.

[ + – ] Джейми Спирс - отец Бритни Спирс Фото: Getty Images

Мать Бритни Спирс, Линн Бриджес, также выросла в Кентвуде. Ее мать была англичанкой, которая познакомилась с ее отцом, когда он служил в Лондоне во время Второй Мировой войны.

Она была разочарована Луизианой и, как вспоминала Бритни, постоянно плакала.

Когда Линн было 20 лет, на ее брата упал трактор, и когда она везла его в больницу, то сбила подростка, который ехал на велосипеде.

Когда родители Бритни Спирс поженились, ее отец начал пить. Его карьера в спорте завершилась, когда он сломал ногу, он перебивался случайными заработками. Младшая сестра Бритни, Джейми Линн, рассказывала, что он "проводил много времени в своем кресле, пытаясь убедить всех остальных, что он не пьян".

[ + – ] Бритни Спирс с сестрой Джейми Линн Фото: Getty Images

Он изменял своей жене, и она даже подавала на развод, но позже забрала свое заявление.

Впрочем, когда Бритни стала подавать надежды в художественной гимнастике и стала звездой местной баптистской церкви, родители решили делать из нее звезду.

Джейми говорил всем, кто готов был слушать, что его дочь обязательно прославиться. Так что когда она обошла 20 000 других детей, и попала в "Клуб Микки Мауса", они стали ее менеджерами. В общей сложности, за 40 лет своей жизни, Бритни Спирс прожила вне родительского контроля только девять лет.

Она убедила свою мать развестись с ее отцом, потому что тот продолжал пить. И купила ей дом в Лос-Анджелесе. Отца она отправила в реабилитационный центр.

Кризис наступил в 2007 году, когда Бритни сошлась с парнем по имени Сэм Люфти, которого она встретила в ночном клубе. Сэм называл себя ее менеджером, но друзья певицы утверждали, что он подсадил ее на наркотики. В итоге певица потеряла опеку над детьми и оказалась в клинике с нервным срывом.

[ + – ] В начале 2000-х у Бритни Спирс случился нервный срыв Фото: Скриншот

"Что-то радикальное должно произойти, чтобы Сэм потерял контроль, а Джейми получил контроль над своей дочерью. Раньше она говорила о том, как не могла поверить, что ее назвали в честь ее бабушки, которая покончила с собой. Теперь мы беспокоимся, что с ней произойдет то же самое", — говорила ее мать.

На тот момент Джейми встречался с женой пастора, которая стала менеджером его дочери Джейми Линн. После того, как отец Бритни получил над ней опеку, именно она распоряжалась ее деньгами и иногда призывала молиться за ее семью.

Как известно, 13 лет Бритни Спирс не контролировала свою жизнь. Ее отец заставлял ее принимать сильнодействующие препараты, не давал ей пользоваться телефоном и водить машину. При этом она должна была выступать и зарабатывать деньги. Огромные суммы тратились на Джейми Спирса, на содержание прочих членов семьи, тогда как Бритни запрещалось даже заказывать суши на ужин и покупать себе кроссовки.

Когда Бритни наконец освободилась об опеки отца, и эта история стала достоянием общественности, единственные, кто не удивились, так это сводные брат и сестра ее отца.

[ + – ] Поклонники Бритни требовали освободить ее от опеки отца Фото: Getty Images

Ли Энн и Джон Марк, дети Джун Остин от его второй жены Джо Энн.

"Типично для этой семьи и как они относятся к своим женщинам. Джейми сделал с ней то же, что мой папа сделал с моей мамой и Эммой Джин. Они злые, и они уничтожат вас, если не смогут вас контролировать. Эти люди Спирс — нечто ужасное", — рассказывал Джон Марк журналистам.

Напомним, после освобождения от опеки Бритни Спирс вышла замуж за своего бойфренда Сэма Асгари. А ее отец живет в родном Кентвуде и хранит на складе множество артефактов, которые связаны с его знаменитой дочерью. Бритни пообещала написать книгу мемуаров, в которой обещает подробно рассказать об отношениях со своей семьей.