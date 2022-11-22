В ночнушке и туфлях на каблуке. Бритни Спирс поделилась новым странным видео

Певица отказалась от публикации откровеного контента.

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40-летняя американская певица Бритни Спирс, которая в последнее время прославилась своими обнаженными фото в Instagram, из-за чего лишилась общения с сыновьями, похоже, стала на путь исправления и перестала публиковать пикантный контент. Теперь на смену снимкам топлесс или вовсе без одежды знаменитость начала выставлять кадры, где она позирует в ночной рубашке.

"Первый раз показываю меня в ночной рубашке! Они все шелковые и красивые" Вот так я сегодня утром чувствую себя со своим малышом!" – подписала Спирс видео, где позирует в ночной сорочке, туфлях-лодочках на каблуке и в компании своего пса.

При этом артистка не обошлась без традиционно подведенных глаз и накрашенных губ.

Как известно, несколько недель назад звезда перестала публиковать откровенные кадры, поскольку очень хочет наладить отношения со своими сыновьями Шоном Престоном и Джейданом. Подростки стесняются контента, которым их мать активно делилась с подписчиками. Парни даже не появились на ее свадьбе летом.

"В настоящее время Бритни прилагает согласованные усилия, чтобы восстановить отношения со своими сыновьями. Она воздерживалась от публикации в своем Instagram фотографий и видео, которые ее друзья называют "пикантными". Хотя окружающие Бритни считают, что это прекрасно, что она такая и гордится своим телом, они также смогли заставить ее понять, почему это может быть неприемлемым для ее мальчиков, которые хотят для нее только лучшего", – рассказал СМИ знакомый певицы.

Напомним, Бритни Спирс недавно рассказала о проблемах со здоровьем, а журналисты узнали новые тайны звездного семейства.