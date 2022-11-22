У нічній сорочці та туфлях на підборах. Брітні Спірс поділилася новим дивним відео

Співачка відмовилася від публікації відвертого контенту.

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40-річна американська співачка Брітні Спірс, яка останнім часом прославилася своїми оголеними фото в Instagram, через що втратила спілкування з синами, схоже, стала на шлях виправлення і перестала публікувати пікантний контент. Тепер на зміну знімкам топлес або зовсім без одягу знаменитість почала виставляти кадри, де вона позує у нічній сорочці.

"Вперше показую себе в нічній сорочці! Вони всі шовкові й красиві. Ось так я сьогодні вранці почуваюся зі своїм малюком!" — підписала Спірс відео, де позує в нічній сорочці, туфлях-човниках на підборах та в компанії свого собаки.

При цьому артистка не обійшлася без традиційно підведених очей та нафарбованих губ.

Як відомо, кілька тижнів тому зірка перестала публікувати відверті кадри, оскільки дуже хоче налагодити стосунки зі своїми синами Шоном Престоном та Джейданом. Підлітки соромляться контенту, яким їхня мати активно ділилася з підписниками. Хлопці навіть не з'явилися на її весіллі влітку.

"Зараз Брітні докладає узгоджених зусиль, щоб відновити відносини зі своїми синами. Вона утримувалася від публікації у своєму Instagram фотографій та відео, які її друзі називають "пікантними". Хоча оточення Брітні вважає, що це чудово, що вона така і пишається своїм тілом, вони також змогли змусити її зрозуміти, чому це може бути неприйнятним для її хлопчиків, які хочуть для неї тільки кращого", — розповів ЗМІ знайомий співачки.

Нагадаємо, Брітні Спірс нещодавно розповіла про проблеми зі здоров'ям, а журналісти дізналися нові таємниці зіркового сімейства.