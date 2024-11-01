Солодке можна: 5 міфів про цукерки, у які потрібно перестати вірити

Більшість солодощів, зокрема й цукерки, містять цукор, який часто демонізують. Але стоматологи розвінчали міфи про цукерки і розповіли, чому не варто їх так демонізувати.

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Американська кардіологічна асоціація рекомендує чоловікам вживати не більше 36 грамів доданого цукру на день. Жінкам слід обмежити доданий цукор до 25 грамів на день. Цукор часто пов'язаний з багатьма захворюваннями, такими як діабет, ожиріння і погане здоров'я зубів. У той час як деякі з цих асоціацій мають під собою підстави, деякі міфи про цукерки потрібно давно розвіяти. Про це пише Health Digest.

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Цукор живить ракові клітини

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За даними Американської діабетичної асоціації, понад 10% людей у Сполучених Штатах страждають на діабет. Діабет виникає, коли ваш організм або не виробляє інсулін (тип 1), або не використовує інсулін належним чином (тип 2) для зниження рівня цукру в крові. Ризик розвитку діабету 2 типу збільшується з віком, і більшість діагнозів діабету 2 типу ставлять людям у віці 45 років і старше.

Легко припустити, що цукор у цукерках може спричинити діабет. Однак цукор не обов'язково є причиною. У дослідженні 2003 року, опублікованому в журналі Diabetes Care, вивчалося споживання цукру жінками, старшими за 45 років, і було виявлено, що споживання цукру не пов'язане з підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу. Доктор Емі Лі зазначає, що тривале переїдання і збільшення ваги можуть призвести до діабету 2 типу, тому що вони спричиняють дисфункцію в метаболізмі.

Цукерки без цукру краще

Якщо у вашій улюбленій цукерці немає цукру, в ній, ймовірно, є щось штучне, що робить її солодкою, наприклад, аспартам або сукралоза. Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що ці підсолоджувачі (NSS) можуть збільшити ризик розвитку діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань і ранньої смертності. Хоча більшість NSS не містять калорій або містять менше калорій, ніж цукор, вони не допомагають вам контролювати свою вагу в довгостроковій перспективі. Деякі з цих цукерок без цукру також спричиняють проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Ви можете вибрати цукерки без цукру замість звичайних цукерок, щоб потішити свого стоматолога, але стоматолог Вітні Вайт каже, що цукерки без цукру не обов'язково кращі для здоров'я ваших зубів. "Хоча цукерки без цукру часто кращі для ваших зубів, ніж цукерки з цукром, деякі з них все ж можуть бути з високою кислотністю або липкими, що може сприяти проблемам із зубами", — сказала вона.

"Майте на увазі, що кислі цукерки не тільки солодкі, а й дуже кислі", — додала Вайт. "Кислота — це те, що може зруйнувати зубну емаль і підвищити чутливість зубів". Емаль на зубах може погіршитися, якщо ви їсте їжу з pH 4,0 або нижче. Наприклад, кислі мармеладні ведмедики мають pH менше 3,0.

Після вживання цукерок потрібно чистити зуби

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У дитинстві нам говорили, що потрібно чистити зуби після кожного прийому їжі. Проте Вайт каже, що це не найкраща річ для ваших зубів.

"Реальність, однак, така, що чищення зубів одразу після цього може завдати більшої шкоди вашій емалі, ніж вживання цукерки", — зазначила стоматолог. "Найкраще почекати 30 хвилин, перед тим як почистити зуби. Це дасть вашій слині можливість нейтралізувати всі кислоти, що залишилися".

Краще їсти цукерки протягом дня

Схожий міф про цукерки полягає в тому, що краще розподілити частування протягом дня, щоб захистити свої зуби, а не з'їдати всі цукерки за один присід. Вайт каже, що жоден із цих способів не є найкращим для здоров'я зубів, тому що ваші зуби повинні витримувати липку консистенцію цукерок. Цукерки також викликають вироблення кислот у роті, які можуть пошкодити емаль.

"Вживання великої кількості цукерок за один присід технічно є більш коротким періодом впливу кислоти, тоді як перекушування цукерками протягом дня довше зберігають кислоти в ротовій порожнині", — сказав Вайт. "Ваша слина — це те, що допомагає нейтралізувати ці кислоти, і їй потрібен час, щоб зробити це, тому, якщо ви перекушуєте солодким протягом дня, це зробити може бути складно". Щоб зберегти зуби здоровими, Вайт рекомендує вживати цукерки в помірних кількостях, дотримуючись при цьому правил гігієни порожнини рота

Усі цукерки шкідливі для здоров'я

Фото: Freepik

Відмова від цукерок може допомогти зменшити кількість доданого цукру у вашому раціоні, але пам'ятайте, що інші види їжі також містять приховані цукри, які можуть зруйнувати ваше метаболічне здоров'я. Ви можете легко перевищити свій ліміт доданого цукру на день, якщо додасте в їжу кетчуп, соус барбекю, соус теріякі або заправки для салатів. Йогурт і сухі сніданки можуть бути корисними для здоров'я, але багато з них також містять доданий цукор.

Лі каже, що деякі цукерки відносно корисні, тому що вони зроблені з натурального фруктового цукру. "Наприклад, сухофрукти або пастила теж вважаються цукерками", — сказала вона.

Якщо ви любите шоколад, вибирайте темний шоколад через його користь для здоров'я. Темний шоколад містить найбільше антиоксидантів, таких як поліфеноли, флаваноли і катехіни, які можуть захистити ваш організм від пошкодження вільними радикалами. "Я думаю, що звичайні шоколадні цукерки, які ми бачимо в магазинах, містять цукор та інші інгредієнти, тоді як насправді чистий шоколад може бути гірким без солодкості", — зазначає Лі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.