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Стиль життя

Брітні Спірс поділилася рідкісними фото своїх синів

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Фото: Getty Images | Брітні Спірс

Неоднозначні пости знаменитості налякали її підписників.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс поділилася рідкісними кадрами своїх синів від першого шлюбу.

У своєму Instagram з понад 41 млн підписників зірка сцени опублікувала низку неоднозначних постів. Вона показала знімки із сестрою, чоловіком Семом Асгарі та друзями. Окрім цього, співачка виклала кілька фото своїх синів — 16-річного Джейдена та 17-річного Шона.

Моїм хлопчикам. Я люблю вас. Я готова померти за вас. Я готова віддати все, що завгодно, щоб торкнутися ваших облич. Я посилаю своє кохання. Мамасіта", — підписала кадри американська знаменитість.

Як відомо, сини Брітні Спірс відмовляються спілкуватися з нею через відверті фотографії у соцмережах. Втім, артистка публічно намагається помиритися з хлопчиками.

Неоднозначні пости Брітні Спірс налякали її фанатів. Дехто припустив, що це можуть бути прощальні слова, адже ментальне здоров'я артистки давно викликає багато запитань.

Восени 2021 зірка сцени позбулася 13-річної опіки свого батька, Джеймі Спірса, який жорстко контролював доньку. Після цього вона вийшла заміж за фітнес-тренера Сема Асгарі.

Нагадаємо, Брітні Спірс у фаті оголосила, що вийшла заміж сама за себе.

Також Фокус писав про інше дивне відео 41-річної Брітні Спірс.