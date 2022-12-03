Бритни Спирс поделилась редкими фото своих сыновей

Неоднозначные посты знаменитости испугали ее подписчиков.

Related video

41-летняя американская певица Бритни Спирс поделилась редкими кадрами своих сыновей от первого брака.

В своем Instagram с более 41 млн подписчиков звезда сцены опубликовала ряд неоднозначных постов. Она показала снимки с сестрой, мужем Сэмом Асгари и друзьями. Кроме того, певица выложила несколько фото своих сыновей — 16-летнего Джейдена и 17-летнего Шона.

Моим мальчишкам. Я вас люблю. Я готова умереть за вас. Я готова отдать все, что угодно, чтобы коснуться ваших лиц. Я посылаю свою любовь. Мамасита", — подписала кадры американская знаменитость.

Как известно, сыновья Бритни Спирс отказываются общаться с ней из-за откровенных фотографий в соцсетях. Впрочем, артистка публично пытается помириться с мальчишками.

Неоднозначные посты Бритни Спирс испугали ее фанатов. Некоторые предположили, что это могут быть прощальные слова, ведь ментальное здоровье артистки давно вызывает множество вопросов.

Осенью 2021 звезда сцены лишилась 13-летней опеки своего отца, Джейми Спирса, жестко контролировавшего дочь. После этого она вышла замуж за фитнес-тренера Сэма Асгари.

Напомним, Бритни Спирс в фате объявила, что вышла замуж сама за себя.

Также Фокус писал о другом странном видео 41-летней Бритни Спирс.