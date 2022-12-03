Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Бритни Спирс поделилась редкими фото своих сыновей

Бритни Спирс, Бритни Спирс сыновья, Бритни Спирс день рождения, Бритни Спирс опека отца, Бритни Спирс мужчина
Фото: Getty Images | Бритни Спирс

Неоднозначные посты знаменитости испугали ее подписчиков.

Related video

41-летняя американская певица Бритни Спирс поделилась редкими кадрами своих сыновей от первого брака.

В своем Instagram с более 41 млн подписчиков звезда сцены опубликовала ряд неоднозначных постов. Она показала снимки с сестрой, мужем Сэмом Асгари и друзьями. Кроме того, певица выложила несколько фото своих сыновей — 16-летнего Джейдена и 17-летнего Шона.

Моим мальчишкам. Я вас люблю. Я готова умереть за вас. Я готова отдать все, что угодно, чтобы коснуться ваших лиц. Я посылаю свою любовь. Мамасита", — подписала кадры американская знаменитость.

Как известно, сыновья Бритни Спирс отказываются общаться с ней из-за откровенных фотографий в соцсетях. Впрочем, артистка публично пытается помириться с мальчишками.

Неоднозначные посты Бритни Спирс испугали ее фанатов. Некоторые предположили, что это могут быть прощальные слова, ведь ментальное здоровье артистки давно вызывает множество вопросов.

Осенью 2021 звезда сцены лишилась 13-летней опеки своего отца, Джейми Спирса, жестко контролировавшего дочь. После этого она вышла замуж за фитнес-тренера Сэма Асгари.

Напомним, Бритни Спирс в фате объявила, что вышла замуж сама за себя.

Также Фокус писал о другом странном видео 41-летней Бритни Спирс.