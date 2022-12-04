Бритни Спирс показала, какой сюрприз на день рождения получила от мужа

В праздничный день артистка заболела, однако возлюбленный сумел поднять ее настроение.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс показала, какой сюрприз ей преподнес муж на день рождения. В своем Instagram артистка опубликовала праздничный пост, однако впоследствии его удалила. Впрочем, видео поздравления осталось в аккаунте фитнес-тренера.

В свой день рождения Бритни Спирс чувствовала себя плохо, о чем рассказала в своих соцсетях. Тем временем возлюбленный именинницы придумал, как поднять ей настроение в праздничный день.

Актер подготовил для жены торт со свечой в виде единички, чтобы Бритни не расстраивалась из-за возраста, засыпал лепестками роз стол и выложил сердечко из свеч.

"Мой муж меня удивил! Я подхватила грипп, он спустился вниз… Он был чертовски мил! Люблю тебя! Это мистер и миссис Асгари", — отметила именинница, однако впоследствии удалила публикацию.

Летом 2022 Бритни Спирс и фитнес-тренер Сэм Асгари поженились, не предупредив своих фанатов о церемонии свадьбы. Весной стало известно о беременности звезды сцены, однако через несколько недель звездная пара сообщила о выкидыше у 41-летней певицы.

Напомним, Бритни Спирс поделилась редкими снимками своих сыновей от первого брака.

Также Фокус писал о "женитьбе" Бритни Спирс с самой собой.