"Это было очень тяжелое время". Отец Бритни Спирс рассказал об опеке над дочерью

За 13 лет вокруг опеки Джейми Спирса над звездной дочерью возник ряд скандалов.

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70-летний отец Бритни Спирс дал откровенное интервью, в котором рассказал об отношениях с дочерью и внуками. Об этом пишет Daily Mail.

Это первый публичный разговор с Джейми Спирсом после того, как суд освободил его дочь от 13-летней опеки осенью 2021 года.

"Не все согласятся со мной… Где была бы сейчас Бритни без этой опеки? И я не знаю, была бы она жива", — заявил 70-летний отец американской певицы.

По словам Джейми Спирса, опекунство было отличным инструментом для защиты Бритни и ее двух сыновей — Шона и Джейдена.

[ + – ] Бритни Спирс Фото: Getty Images

"Это было очень тяжелое время. Но я люблю свою дочь всем сердцем и душой", — признался скандальный отец звезды сцены.

Также Джейми Спирс рассказал об отношениях со своими внуками, которых когда-то называл "ближайшими". По словам Спирса, он очень скучает по сыновьям Бритни и ему не хватает общения с Джейденом и Шоном.

В частности, он заявил, что в семье сейчас полный беспорядок.

"Все, что мы можем сделать, это продолжать молиться. Это все, что я могу сказать", — отметил отец знаменитости и добавил, что считает дочь психически нездоровой.

[ + – ] Бритни Спирс с мужем Фото: Britney Spears/Instagram

Осенью 2021 года Бритни Спирс освободилась от 13-летней опеки отца, в которой ей запрещали беременнеть и полностью контролировали финансы. После этого артистка вышла замуж за тренера Сэма Асгари и забеременела весной 2022. Впрочем, у звезды случился выкидыш.

Напомним, Бритни Спирс показала редкие фото своих сыновей-подростков.

Также Фокус писал о подарке на день рождения Бритни Спирс от ее мужа.