Батько Брітні Спірс потрапив до лікарні у важкому стані

За останній рік Джеймі Спірс опиняється в лікарні вдруге.

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71-річного Джеймі Спірс госпіталізовано в лікарню на кілька тижнів із важкою інфекцією, яка вимагала хірургічного втручання, повідомляє Page Six із посиланням на інсайдера.

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Чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі опублікував відео з душу

Цього року батько Брітні Спірс уже вдруге потрапляє до медзакладу. Раніше він зіткнувся з ускладненнями після операції із заміни колінного суглоба, яку переніс 16 років тому, і був змушений перебувати під наглядом лікарів деякий час.

Тоді він схуд більше, ніж на 11 кілограмів. Водночас з'явилися чутки, що Брітні хоче помиритися з батьком на тлі його проблем зі здоров'ям, проте за деякий час співачка передумала налагоджувати стосунки з Джеймі. Вона так і не змогла пробачити йому 13-річної опіки, вважаючи, що він вкрав у неї пристойну частину її життя.

"Я дійсно відчувала, що мій батько намагався мене вбити, і я сподіваюся, що він згорить у чортовому пеклі", — писала артистка рік тому в соцмережах.

Натомість Джеймі після того, як перестав бути опікуном доньки, поводився доволі стримано і ніяк не коментував її випадів у свій бік.

Брітні Спірс зараз перебуває в процесі розлучення зі своїм чоловіком Семом Асгарі, з яким була у стосунках шість років і 14 місяців — у шлюбі. Фітнес-модель і актор іранського походження виїхав з розкішного маєтку дружини і зараз знімає елітні апартаменти в Лос-Анджелесі, оренду за які платить співачка.

Самотність посилила і без того нестабільний емоційний стан артистки. Вона все частіше лякає шанувальників своїми хаотичними танцями, а віднедавна взяла в руки ножі, що закінчилося приїздом поліції.

Раніше Фокус писав, що Сем Асгарі вперше з'явився на публіці після розставання зі Спірс.