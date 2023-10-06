Батько Брітні Спірс потрапив до лікарні у важкому стані
За останній рік Джеймі Спірс опиняється в лікарні вдруге.
71-річного Джеймі Спірс госпіталізовано в лікарню на кілька тижнів із важкою інфекцією, яка вимагала хірургічного втручання, повідомляє Page Six із посиланням на інсайдера.Важливо
Цього року батько Брітні Спірс уже вдруге потрапляє до медзакладу. Раніше він зіткнувся з ускладненнями після операції із заміни колінного суглоба, яку переніс 16 років тому, і був змушений перебувати під наглядом лікарів деякий час.
Тоді він схуд більше, ніж на 11 кілограмів. Водночас з'явилися чутки, що Брітні хоче помиритися з батьком на тлі його проблем зі здоров'ям, проте за деякий час співачка передумала налагоджувати стосунки з Джеймі. Вона так і не змогла пробачити йому 13-річної опіки, вважаючи, що він вкрав у неї пристойну частину її життя.
"Я дійсно відчувала, що мій батько намагався мене вбити, і я сподіваюся, що він згорить у чортовому пеклі", — писала артистка рік тому в соцмережах.
Натомість Джеймі після того, як перестав бути опікуном доньки, поводився доволі стримано і ніяк не коментував її випадів у свій бік.
Брітні Спірс зараз перебуває в процесі розлучення зі своїм чоловіком Семом Асгарі, з яким була у стосунках шість років і 14 місяців — у шлюбі. Фітнес-модель і актор іранського походження виїхав з розкішного маєтку дружини і зараз знімає елітні апартаменти в Лос-Анджелесі, оренду за які платить співачка.
Самотність посилила і без того нестабільний емоційний стан артистки. Вона все частіше лякає шанувальників своїми хаотичними танцями, а віднедавна взяла в руки ножі, що закінчилося приїздом поліції.
Раніше Фокус писав, що Сем Асгарі вперше з'явився на публіці після розставання зі Спірс.