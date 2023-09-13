Самотня Брітні Спірс влаштувала дивні танці на пілоні (відео)

Артистка згадала колишню славу, як виступала на MTV Video Music Awards. Відтоді її хореографія помітно змінилася не на краще.

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41-річна американська поп-співачка Брітні Спірс, залишившись без чоловіка, продовжує боротися з самотністю перевіреним способом — танцюючи і записуючи відео. Щоправда, танцями рухи колись найпопулярнішої артистки назвати складно, вони імпульсивні, різкі й далекі від будь-якої хореографії. Однак саму зірку це не бентежить. Ба більше, віднедавна вона обзавелася пілоном, розширивши "асортимент" своїх перфомансів. Так, в останній публікації зірка витанцьовує навколо жердини, поставивши на задньому фоні дзеркало в повний зріст.

Поки її колеги тусили на MTV VMA, Брітні спершу згадала, як вона виступила на церемонії 2000 року, опублікувавши фото і заразом прорекламувавши свою книжку "Жінка в мені".

"Одним із моїх улюблених нагороджень завжди був @vmas !!! Я провела так багато прекрасних моментів на цій сцені, і мене навіть називали "Королевою @mtv". Мені не терпиться поділитися новими спогадами про VMA та інші нагороди в #TheWomanInMe 24 жовтня!" — написала вона.

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Такою Брітні була 2000 року, на піку своєї слави

Потім з'явився пост із танцем навколо пілона. Артистка одягла червоний топ, чорні мереживні стрінги, з-під яких стирчить етикетка, а також високі білі чоботи гоу-гоу. На одній руці в неї червона мереживна рукавичка без пальців, а на зап'ясті іншої — кілька браслетів.

Спірс витанцьовує під композицію "Electric City" гурту Black Eyed Рease.

У підписі до ролика вона залишила емодзі змії. Можливо, у такий спосіб вона натякнула на свою гнучкість, а також на номер 2001 року на MTV VMA, де вона виступала з пітоном у руках.

Коментарі Брітні традиційно закрила.

Раніше Фокус писав про те, що ймовірний новий бойфренд артистки Пол Річард Соліз назвав її "феноменальною жінкою" і відзначив її веселий характер. Тимчасом колишній чоловік Брітні Кевін Федерлайн хоче, щоб Спірс платила йому більше грошей, оскільки їхні спільні сини тепер живуть із ним повний день. Як відомо, 14 вересня старшому синові пари Шону виповниться 18 років, і матір не має наміру більше його утримувати.