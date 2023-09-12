Новий бойфренд Брітні Спірс розповів, що думає про неї

Характер стосунків Спірс і Соліза поки що до кінця незрозумілий, проте чоловік у захваті від співачки.

Related video

41-річна американська попспівачка Брітні Спірс, 29-річний чоловік якої, Сем Асгарі, подав на розлучення в середині серпня, вирішила не страждати від самотності та вже незабаром пірнула з головою в новий роман. З чуток, бойфрендом артистки став її колишній хатній робітник, 37-річний Пол Річард Соліз, який раніше мав проблеми із законом, пише Us Weekly.

За інформацією таблоїда, Соліз у захваті від Брітні.

"Вона феноменальна жінка. Вона дуже, дуже хороша, позитивна... Вона хороша людина", — заявив чоловік після появи в суді за звинуваченням у порушенні випробувального терміну. Зараз він записався на призначені судом курси з управління гнівом.

Він стверджує, що співачка "чудово почувається" після розлучення з Асгарі після 14 місяців шлюбу. При цьому Пол похвалив і Сема, назвавши того "чудовим хлопцем".

Заодно Соліз прокоментував і свою судимість:

"Я непоганий чувак. Я розумію, що про мене і раніше говорили, і в мене є судимість — я розумію. Я працююча людина. У мене є власний бізнес. Я займаюся облицюванням плитки ліцензованим підрядником".

Незважаючи на те, що Брітні і Пол вже неодноразово були помічені разом, характер їхніх стосунків все ж залишається до кінця не зрозумілим. Раніше Спірс опублікувала відео в Instagram, де заявила, що вона "до біса самотня", проте пізніше видалила пост.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Брітні, як і раніше, публікує свої "дикі" танці

Соліз і Спірс уперше перетнулися "майже рік тому", повідомило джерело, зазначивши, що Пола найняли для роботи в її маєтку в Таузенд-Оукс, щоб "чистити туалети, мити підлогу і збирати сміття". Коли стало відомо про те, що у чоловіка проблеми із законом, його звільнили, проте Брітні продовжила спілкуватися з ним.

У Соліза — судимість за зберігання вогнепальної зброї, а у 2016 році він був визнаний винним у кермуванні без водійського посвідчення. Того ж року після угоди про визнання провини обвинувачення у водінні з призупиненими правами було знято.

Раніше Фокус писав, що Спірс зробила нове татуювання, а також розповідав про те, що скоро співачка перестане платити аліменти на свого старшого сина.