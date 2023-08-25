Дивні танці та новий друг із кримінальним минулим: Брітні Спірс продовжує лякати фанатів

Артистка перебуває в процесі розлучення з Семом Асгарі після 14 місяців шлюбу і, схоже, важко переживає те, що відбувається, хоч і намагається приховати це під дикими танцями.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс після розставання з Семом Асгарі продовжує викликати в шанувальників тривогу після того, як від неї відвернувся один із найближчих людей, що стримували її вдачу. Артистка поділилася новим відео танців у соцмережі, які дедалі більше нагадують крик про допомогу, ніж щось, хоч віддалено схоже на хореографію.

У кадрі Спірс спочатку танцює босоніж у червоному бра і такого ж кольору плавках, а потім на ній — світло-блакитний бюстгальтер, поверх якого вдягнений чорний мереживний бралет. Образ завершують чорні чоботи.

Брітні увімкнула музику на повну гучність і, дивлячись у камеру, танцює, причому її рухи традиційно хаотичні.

Раніше стало відомо, що Спірс все частіше помічають у компанії чоловіка, який раніше працював у її будинку. Йдеться про 37-річного Пола Річарда Соліза, який має судимість за незаконне зберігання зброї, пише Page Six із посиланням на свої джерела.

Соліз і Спірс уперше перетнулися "близько року тому", повідомило джерело, зазначивши, що чоловік був найнятий для роботи в її каліфорнійському маєтку в Таузенд-Оукс, щоб "чистити туалети, мити підлогу і збирати сміття".

Пізніше його звільнили, проте Брітні вирішила проводити з ним час, абсолютно не намагаючись приховувати їхню ймовірну дружбу.

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У машині з Брітні імовірно був Пол Річард Соліз,

За словами інсайдера, під час найму на роботу команда співачки не перевірила дані Соліза, у якого — чимало проблем із законом. Так, у грудні минулого року він був засуджений за зберігання вогнепальної зброї, а в 2016 році його визнали винним у водінні без прав. У його арсеналі також — порушення громадського порядку у квітні 2014 року. Тоді Соліс уклав угоду про визнання провини, щоб зняти обвинувачення у створенні загрози для дітей.

Останніми місяцями Спірс перебувала в ізоляції від друзів і сім'ї, оскільки їй все ще "дуже боляче" від минулих проблем, зокрема від опіки її батька Джеймі Спірса, під якою вона прожила 13 років. Незважаючи на те, що його здоров'я похитнулося, співачка не планує з ним миритися.

Серед близьких людей, які продовжують підтримувати Брітні, — її менеджер, команда юристів і старший брат Браян Спірс.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс платить за оренду елітної нерухомості для Сема Асгарі, який, за чутками, одружився з нею за розрахунком і завжди зраджував їй.