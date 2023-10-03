Чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі опублікував відео з душу

Ірано-американська фітнес-модель вирішила нагадати про себе відвертими кадрами.

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29-річний фітнес-тренер й актор-початківець Сем Асгарі, без п'яти хвилин колишній чоловік американської співачки Брітні Спірс, опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, де показав процес підготовки до церемонії вручення премії Hollywood Beauty Awards. Це був його перший вихід після новин про розлучення.

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Сем Асгарі вже вирішив, чим займеться після розлучення з Брітні Спірс

На кадрах молодий чоловік купається в душі, демонструючи атлетичну статуру. Потім він зобразив себе в білому рушнику, обмотаному навколо стегон. Сем чистить зуби і цілує собаку Поршу, а потім одягає костюм від Balmain.

Далі користувачі бачать Асгарі на червоній доріжці, де він професійно позує численним фотографам.

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"Готуємося вручити нагороду на @hollywoodbeautywards", — підписав він запис. Коментарі до публікації Асгарі закрив.

На червоній доріжці чоловік з'явився всього за місяць після того, як його поки ще дружина Брітні зізналася у відчутті, що Сем нею маніпулює і зраджує її .

Поки що між подружжям триває процес розлучення, проте Спірс вже щосили насолоджується вільним життям. Її не раз помічали з іншими чоловіками, а її танці стали більш відвертими і навіть небезпечними, оскільки співачка стала використовувати ножі, хоч і не справжні .

"Брітні просто хоче насолоджуватися своєю свободою і зустрічатися з гарячими хлопцями — здається, це пріоритет. Але важко зрозуміти, чого насправді хоче Брітні в майбутньому — це так часто змінюється", — розповів журналістам один із друзів артистки.

Після того як шлюб зірки розвалився, вона задумалася про те, щоб помиритися з деякими членами своєї сім'ї. Останнім часом її часто бачили з братом Браяном. За словами джерела, вона завжди була близька з ним і сестрою.

Ходять чутки і про те, що Брітні не проти помиритися з матір'ю Лінн.

"Тепер, коли у неї більше немає Сема, на якого вона могла б покластися, Брітні більш відкрита для можливості налагодити стосунки з мамою. Вона не впевнена, що вони коли-небудь зможуть повністю одужати, але вона відкрита для цього", — сказав інсайдер.

Водночас вона не збирається миритися зі своїм батьком Джеймі Спірсом .

"Брітні не має наміру миритися зі своїм батьком. Джеймі — остання людина, до якої вона коли-небудь звернулася. Найімовірніше, він ніколи більше не стане частиною її життя", — кажуть знайомі артистки.

Раніше Фокус писав про те, що Брітні розійшлася зі своїм бойфрендом із кримінальним минулим.