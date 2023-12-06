Мама Бритни Спирс пытается вернуться в жизнь певицы

Накануне артистка отметила 42-летие, на которое пришли мама и брат именинницы.

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Отношения американской певицы Бритни Спирс с ее мамой Линн Спирс налаживаются. Об этом пишет People.

Инсайдер рассказал изданию, что мама артистки "действительно прилагает усилия, чтобы быть в жизни Бритни".

"Ее мама любит ее. В этом нет никаких сомнений", — сказал источник, добавив, что Линн "очень просила прощения" и "берет на себя всю вину" за их натянутые отношения.

Несмотря на усилия, звезда сцены "все еще страдает, потому что она чувствует, что ее мама могла сделать больше, чтобы помочь" в течение ее 13-летнего "рабства" под опекой отца.

Вместе с этим "Бритни может быть очень упрямой", инсайдер также поделился, что у поп-звезды "очень мало друзей, и ей действительно нужно просто быть с семьей".

Бритни Спирс Фото: Getty Images

"Бритни нравится проводить время с [Линн]. У них сложные отношения, но, кажется, они обе нужны друг другу", — добавляет источник, близкий к певице.

Знаменитость и ее мама недавно воссоединились на праздновании 42-го дня рождения певицы 2 декабря 2023 года. К ним также присоединился старший брат именинницы Брайан.

Бритни Спирс с мамой Фото: Скріншот

Семейный снимок, опубликованный на фан-странице в соцсети, показал трио вместе, когда Бритни улыбалась и обнимала свою маму.

Бритни Спирс с мамой и братом Фото: cadehudson22/Instagram

Напомним, Бритни Спирс назвала 2023 год отстойным.

Также Фокус писал о том, что отцу Бритни Спирс ампутировали ногу.