Бритни Спирс подвела итоги 2023 года (фото)

Особенно вторая часть года у знаменитости была наполнена важными и сложными этапами — развод и выход мемуаров.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс лаконично описала свой 2023 год и заявила, что готова к следующему. Об этом артистка сообщила в Instagram с более 42 млн подписчиков.

Обладательница "Грэмми" накануне опубликовала в соцсети несколько постов, в частности, в одном из них знаменитость сказала, что готова попрощаться с 2023 годом.

"Воспоминания 2023!!! 2023 отстойный!!! Я уже готова к 2024 году!!!" — написала Бритни Спирс.

Певица надела белую кружевную блузку с рюшами, завязанную посередине, зеленую клетчатую юбку, коричневые лоферы.

Бритни Спирс

Впоследствии она также примерила светлую шубу поверх белого платья. На ногах звезды сцены были черные туфли на каблуках.

Позже Бритни поделилась снимком, на котором она запечатлена в многослойном ансамбле: черная жилетка поверх белой рубашки на пуговицах, черные джинсы, светлые ботинки и шляпа. Она сказала, что чувствует себя "невероятно крошечной в этой одежде".

Бритни Спирс

У знаменитости действительно был неспокойный год, полный взлетов и падений. Осенью она выпустила свой бестселлер мемуаров "Женщина во мне".

Книга, в которой Спирс рассказала, что она сделала аборт во время отношений с Джастином Тимберлейком, была куплена более 1,1 млн раз за первую неделю.

16 августа муж артистки Сэм Асгари подал на развод с поп-звездой после 14 месяцев брака, назвав причиной расставания непреодолимые разногласия.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: instagram samasghari

Напомним, младшая сестра Бритни Спирс призналась, что любит певицу, и всегда хотела для нее самого лучшего.

Также Фокус писал о пребывании сыновей Бритни Спирс на Гавайях.