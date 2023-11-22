Бритни Спирс неожиданно поделилась снимком с мамой (фото)
Отношения артистки с мамой полны ссор и примирений.
41-летняя американская певица Бритни Спирс неожиданно поделилась архивным фото со своей мамой Линн, 68. Снимок звезда сцены опубликовала в Instagram с более 40 млн подписчиков.
Недавно артистка поссорилась со своей матерью из-за заявления о том, что женщина выбросила куклы и дневники Бритни из бывшего семейного дома.Важно
Однако накануне певица намекнула на примирение, когда она поделилась архивной фотографией себя со своей матерью из поездки в Нью-Йорк в 2004 году.
На снимке Бритни и Линн были одеты в соответствии с декабрьской зимней погодой в теплые пальто, а артистка носила объемную меховую белую шапку с висячими помпонами и очки.
"Моя мама!!!" — подписала Бритни свой новый пост, который уже исчез со страницы знаменитости.
Жена Джейми Спирса также носила на руках белую собачку, а через плечо у нее была черная кожаная сумочка.
Еще ранее сообщалось, что Бритни помирилась с матерью в мае 2023 года, после того, как ее 13-летний период опекунства закончился в ноябре 2021. Женщина приезжала в дом своей звездной дочери, где они разговаривали и решили многолетние конфликты.
Напомним, Джастин Тимберлейк намерен подать на Бритни Спирс в суд из-за ее мемуаров "Женщина во мне".
Также Фокус писал о том, что сестра Бритни Спирс примет участие в реалити-шоу о выживании в джунглях.