Сестра Бритни Спирс примет участие в реалити-шоу про выживание в джунглях

Джейми Линн Спирс хочет, чтобы люди увидели ее "настоящую", после ссоры с знаменитой сестрой.

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Джейми Линн Спирс, младшая сестра Бритни Спирс, примет участие в реалити-шоу про выживание в австралийских джунглях. Актриса и певица подписалась на продолжительное шоу ITV , которое возвращается 19 ноября. Джейми Линн стала популярна, благодаря сестре, но они не общались уже более двух лет. Об этом пишет Daily Mail.

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Бритни Спирс в своих откровенных мемуарах "Женщина во мне", написала про всю свою семью и про младшую сестру, в том числе.

Она утверждает, что Джейми Линн отказалась от ее просьбы о помощи после того, как ее поместили в стационар, якобы против ее воли.

Но 32-летняя женщина, мать двоих детей, готова доказать своим критикам, в том числе ее знаменитой сестре, их неправоту.

"Существует буквально любое неправильное представление обо мне, которое только можно иметь о человеке, поэтому я не отношусь ни к одному из них серьезно. Но я думаю, что сериал "Я знаменитость" станет для людей хорошим способом увидеть меня настоящую", — сообщила Джейми Линн.

Хотя она с нетерпением ждет этого опыта, ее страх перед насекомыми и рептилиями может стать серьезным камнем преткновения, когда она наконец поселится с другими участниками шоу в джунглях.

Джейми Линн ранее написала собственную книгу мемуаров в прошлом году под названием "Вещи, которые я должна была сказать: семья, слава и выяснение всего об этом". Но она была не слишком популярна.

Последнее появление Джейми Линн на реалити-шоу произошло на американском шоу талантов "Танцы со звездами".

Джейми Линн Спирс на "Танцах со звездами"

В своем интервью для нового реалити-шоу сестра Спирс отметила, что в лагере рассчитывает оказывать поддержку и будет скучать по ванне, кондиционеру и кровати. А отправится в поход она бы хотела с Николь Кидман, которую назвала своей любимой актрисой, или с Риз Уизерспун.

Напомним, Джейми Линн Спирс родилась в 1991 году. Она дебютировала в кино вместе с сестрой в фильме "Перекрестки" в 2002 году, после участвовала в шоу All That на детском канале Nickelodeon. После двух сезонов она покинула шоу для участия в подростковом телесериале "Зоуи 101".

Бритни Спирс и Джейми Линн Спирс Фото: Getty Images

В 2005 году она получила премию "Молодой Голливуд". Впрочем, крест на ее карьере поставила ранняя беременность. Джейми Линн родила дочь в 16 лет. Сейчас она замужем за бизнесменом Джейми Уотсоном, от которого также родила ребенка.

Ранее Бритни Спирс сообщала, что якобы помирилась с сестрой. Но после не писала о том, удалось ли им наладить отношения.