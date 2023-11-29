Брітні Спірс підбила підсумки 2023 року (фото)

Особливо друга частина року у знаменитості була наповнена важливими та складними етапами — розлучення та вихід мемуарів.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс лаконічно описала свій 2023 рік та заявила, що готова до наступного. Про це артистка повідомила в Instagram з понад 42 млн підписників.

Володарка "Греммі" напередодні опублікувала в соцмережі кілька постів, зокрема, в одному з них знаменитість сказала, що готова попрощатися з 2023 роком.

"Спогади 2023!!! 2023 відстійний!!! Я вже готова до 2024 року!!!" — написала Брітні Спірс.

Співачка одягла білу мереживну блузку з рюшами, зав’язану посередині, зелену картату спідницю, коричневі лофери.

Брітні Спірс

Згодом вона також приміряла світлу шубу поверх білої сукні. На ногах зірки сцени були чорні туфлі на підборах.

Пізніше Брітні поділилася знімком, на якому вона зображена в багатошаровому ансамблі: чорна жилетка поверх білої сорочки на ґудзиках, чорні джинси, світлі черевики та капелюх. Вона сказала, що відчуває себе "неймовірно крихітною в цьому одязі".

Брітні Спірс

У знаменитості справді був неспокійний рік, сповнений злетів і падінь. Восени вона випустила свій бестселер мемуарів "Жінка в мені".

Книгу, у якій Спірс розповіла, що вона зробила аборт під час стосунків з Джастіном Тімберлейком, придбали понад 1,1 млн разів за перший тиждень.

16 серпня чоловік артистки Сем Асгарі подав на розлучення з поп-зіркою після 14 місяців шлюбу, назвавши причиною розставання непереборні розбіжності.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: instagram samasghari

Нагадаємо, менша сестра Брітні Спірс зізналася, що любить співачку, і завжди хотіла для неї найкращого.

Також Фокус писав про перебування синів Брітні Спірс на Гаваях.