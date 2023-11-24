Сыновей Бритни Спирс первый раз увидели на Гавайях

Джейден и Шон переехали на Гавайи три месяца назад вместе со своим отцом, Кевином Федерлайном.

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Сыновей Бритни Спирс, 17-летнего Джейдена и 18-летнего Шона в первый раз сфотографировали на Гавайях. Юноши переехали туда еще три месяца назад вместе со своим отцом, Кевином Федерлайном и его новой семьей. Певица была расстроена решением своих детей. Об этом пишет Daily Mail.

В мае Кевин Федерлайн попросил своего адвоката отправить письмо адвокату Спирс, спрашивая, согласна ли она позволить подросткам переехать к нему на Гавайи на постоянной основе – она согласилась.

Сыновья Бритни Спирс на Гавайях

Спирс и Федерлайн были женаты с октября 2004 года по июль 2007 года. Шон Престон родился в сентябре 2005 года, а Джейден Джеймс — в сентябре 2006 года.

После того, как у Бритни начались проблемы с ментальным здоровьем и она оказалась под опекой своих родителей, Кевин Федерлайн получил полную опеку над сыновьями. Они практически не общались с матерью, хоть она и платила на них алименты, на которые Кевин и после его новая жена и его дети жили.

Бритни Спирс с сыновьями Фото: Getty Images

Теперь Шон и Джейден оказались на Гавайях и были замечены белом песчаном пляже вместе с отцом. И старшей сводной сестрой Кори, дочерью Кевина от его бывшей невесты Шар Джексон.

У Федерлайна и его жены Виктории Принс также есть две дочери, Джордан, 12 лет, и Пейтон, девять лет.

Бывший танцор, у которого от Джексон также есть 19-летний сын Калеб, решил переехать со своей семьей на острова из-за новой работы жены.

Тем временем Бритни проводит время со своим приятелем Кейдом Хадсоном, агентом по поиску талантов, в Лос-Анджелесе после выпуска своей откровенной книги "Женщина во мне" и расставания со своим мужем Сэмом Асгари.

Ранее источник сообщил, что Спирс одобрила план Федерлайна перевезти их сыновей на Гавайи.

Сын Бритни Спирс Шон Престон

Инсайдер рассказал, что поп-икона "всегда была любящей и поддерживающей матерью" и никогда не была против переезда своих сыновей, несмотря на то, что Федерлайн угрожал судебным иском из-за предполагаемого отказа Спирс ответить на просьбу о переезде.

Источник сообщил: "Бритни любит своих детей, всегда поддерживала их и хочет, чтобы они были счастливы".

В начале сентября появились новости о том, что Федерлайн собирается "попросить увеличения алиментов" у своей бывшей жены.

Он "никогда не рассчитывал на то, что дети будут работать полный рабочий день, когда они обсуждали условия поддержки".

После того, как Шону исполнилось 18 лет, сумма алиментов уменьшится с 40 тысяч долларов до 20 тысяч.

Поддержка Джейдена останется неизменной примерно до июня 2025 года, пока он окончит среднюю школу.

"Бритни рада, что Шону 14 сентября исполнится 18 лет, потому что она устала платить Кевину безумную сумму денег, которую он получает", — сообщил источник, близкий к певице.

Напомним, лауреатка премии "Грэмми" рассталась со своим мужем Сэмом Асгари 16 августа после 14 месяцев брака, сославшись на непримиримые разногласия. Впрочем, в своих мемуарах она назвала его "подарком от бога".

Он просит у нее супружеской поддержки, чего вряд ли произойдет, учитывая, что у них есть надежный брачный договор. Кевин Федерлайн в свое время также не смог получить супружескую поддержку из-за жесткого брачного договора, заключенного до их свадьбы.