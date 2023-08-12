Адвокат экс-мужа Бритни Спирс рассказал, когда в последний раз певица общалась с сыновьями

Ранее сообщалось, что подростки даже не отвечают на сообщения матери.

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Адвокат Кевина Федерлайна рассказал, когда Бритни Спирс в последний раз разговаривала со своими сыновьями. Об этом пишет Page Six.

Американская певица недавно возобновила связь со своими наследниками — Шоном Престоном и Джейденом.

Адвокат бывшего мужа артистки и отца ее детей Марк Винсент Каплан рассказывает, что подростки общались со своей матерью "вероятно, несколько недель назад".

Однако он отмечает, что неизвестно, поддерживали ли они связь после того, как 17-летний Престон и 16-летний Джейден переехали на Гавайи вместе с отцом и его невестой Викторией Принс.

Бритни Спирс Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что Бритни не общалась с сыновьями от Кевина Федерлайна более года. Мальчики отдалялись от матери из-за ее откровенного контента в соцсетях и свадьбы с Сэмом Асгари.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Britney Spears/Instagram

В документальном фильме "TMZ расследует: Бритни Спирс: Цена свободы" утверждается, что "к концу лета [2022] напряжение настолько усилилось, что парни даже не отвечали на ее сообщения".

Сам Федерлайн в августе 2022 года утверждал, что Престон и Джейден "приняли решение" не видеться со своей матерью и не идти на ее свадьбу с Сэмом Асгари в июне 2022.

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Напомним, Бритни Спирс продолжает эпатировать подписчиков своими танцами на камеру.

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