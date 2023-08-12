Бритни Спирс в новом видео показала, чем заменила уколы ботокса

По словам артистки, после уколов ботокса она выглядела, будто ее избили.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс заявила, что нашла альтернативу уколам ботокса. Исполнительница, которая, правда, уже давно не выступает на сцене, опубликовала новое видео. В кадре она с патчем Sio Beauty на лбу рассказала о неудачном опыте применения популярной омолаживающей процедуры в одной из косметологических клиник Лос-Анджелеса.

Спирс призналась, что много лет назад сделала уколы ботокса, которые привели ее к "катастрофическим последствиям. По ее словам, у нее опухал лоб, а одно веко опустилось и стало намного ниже другого. Знаменитость говорит, что выглядела так, словно ее кто-то избил.

"Меня не было видно две недели. Сестры моего друга думали, что это смешно, и смеялись, но я хотела бы посмотреть, что они бы они сделали, если бы кто-то сделал это с их лицом. Хорошо… так что, может быть, в таком фильме, как "Просто иди с этим", где брови этой девушки перепутаны, это забавно. Но не в реальной жизни, когда один глаз черно-синий и намного выше другого. Я плакала, а потом подумала, когда же это пройдет?", – пишет артистка.

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Пережив настолько травматический опыт, артистка решила другие способы сохранить молодость, и сейчас остановилась на патчах. Она утверждает, что это лучшее, что ей могло попасться.

"Я делюсь этим, потому что это действительно работает. К черту ботокс", – категорична она.

Как обычно в последние месяцы, Спирс отключила комментарии к посту.

Ранее Фокус писал, что исполнительница удивила 42 миллиона своих подписчиков новыми танцами. Несмотря на то, что поклонники уже привыкли к ее странным движениям, последний пост Бритни, где она пляшет, у многих вызвал недоумение.