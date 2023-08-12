Адвокат ексчоловіка Брітні Спірс розповів, коли востаннє співачка спілкувалася із синами

Раніше повідомлялося, що підлітки навіть не відповідають на повідомлення матері.

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Адвокат Кевіна Федерлайна розповів, коли Брітні Спірс востаннє розмовляла зі своїми синами. Про це пише Page Six.

Американська співачка нещодавно відновила зв'язок зі своїми спадкоємцями — Шоном Престоном і Джейденом.

Адвокат колишнього чоловіка артистки та батька її дітей Марк Вінсент Каплан розповідає, що підлітки спілкувалися зі своєю матір’ю "ймовірно, кілька тижнів тому".

Однак він зазначає, що невідомо, чи підтримували вони зв’язок після того, як 17-річний Престон і 16-річний Джейден переїхали на Гаваї разом із батьком та його нареченою Вікторією Прінс.

Брітні Спірс Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що Брітні не спілкувалася із синами від Кевіна Федерлайна понад рік. Хлопчики віддалялися від матері через її відвертий контент у соцмережах та весілля із Семом Асгарі.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: Britney Spears/Instagram

У документальному фільмі "TMZ розслідує: Брітні Спірс: Ціна свободи" стверджується, що "до кінця літа [2022] напруга настільки посилилася, що хлопці навіть не відповідали на її повідомлення".

Сам Федерлайн у серпні 2022 року стверджував, що Престон і Джейден "прийняли рішення" не бачитися зі своєю матір’ю та не йти на її весілля із Семом Асгарі в червні 2022 року.

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