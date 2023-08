Дикі танці: Брітні Спірс перевершила сама себе на новому відео

Зірка б'є себе по сідницях, стрибає і показує середній палець.

41-річна американська співачка Брітні Спірс давно прославилася своїми дивними танцями, які знімає на камеру і публікує в Instagram для 42 мільйонів підписників. Таким чином зірка висловлює найрізноманітніші емоції — від радості до смутку. З хореографією її рухи мають дуже мало спільного, а з огляду на те, що найчастіше на записі Брітні — у купальниках або мікро-бікіні, вони викликають ще більше запитань. На останньому з опублікованих відео Спірс перевершила сама себе.

У кадрі артистка в топі та плавках від купальника. Вона підстрибує, б'є себе по сідниці, показує в камеру середній палець. Її рухи хаотичні та різкі.

Судячи з підпису до ролика, Брітні на когось дуже розсердилася.

"Отже, я трохи розлютилася цього дня", — йдеться в коментарі до публікації.

На кого і за що розлютилася Спірс, не повідомляється.

Додамо, що коментарі до публікації зірка закрила. Останнім часом вона часто стикалася з критикою своїх постів, тому вирішила убезпечити себе від неприємних думок читачів.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс написала книгу мемуарів "The Woman In Me". Однак її публікацію було відкладено на чотири місяці, щоб уникнути судового розгляду через претензії до співачки від її колишніх бойфрендів Джастіна Тімберлейка і Коліна Фаррелла. Їм не сподобалося те, як про них написано.