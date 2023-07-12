Названо дату виходу мемуарів Брітні Спірс та їхню назву

У своїй книзі Брітні розповість усе, про що мовчала останні 14 років.

Related video

41-річна американська поп-зірка Брітні Спірс нарешті розкрила, як називатиметься її обіцяна книга мемуарів, що з'явиться на книжкових полицях з 24 жовтня 2023 року, пише People.

Її назва — "Жінка в мені". За право публікувати її змагалися одразу кілька видавництв. У результаті це право обрала Gallery Books, дочірня компанія Simon & Schuster.

На обкладинці книги — чорно-біле фото Брітні, зроблене 2001 року, де вона стоїть у шортах, прикриваючи голі груди руками.

"Переконливі свідчення Брітні у відкритому суді про її опікунство вразили світ, змінили закони і продемонстрували її надихаючу силу і хоробрість. Я не сумніваюся, що її мемуари матимуть такий самий вплив і стануть видавничою подією року. Ми дуже пишаємося тим, що допомогли їй нарешті поділитися своєю історією", — заявила журналістам старша віцепрезидентка та видавчиня Gallery Books Дженніфер Бергстром.

За інформацією видавництва, мемуари артистки "висвітлюють неминущу силу музики і любові — і важливість жінки, яка розповідає свою власну історію" на своїх умовах.

Ще в лютому 2022 року Спірс уклала угоду з Simon & Schuster на суму до 15 мільйонів доларів.

"Угода є однією з найбільших за всю історію після Обами", — поділився на той час інсайдер.

Уперше про написання мемуарів Брітні замислилася відтоді, як її молодша сестра Джеймі Лінн Спірс написала розгромну книжку "Речі, які я повинна була сказати" в січні 2022 року. Тоді Брітні заявила, що написане її родичкою сповнене брехні, і обізвала сестру "сволотою".

Написати книгу Брітні підштовхнула витівка її сестри Джеймі Лінн Фото: Getty Images

Свої мемуари Спірс закінчила писати у квітні цього року.

"Книга Брітні — це історія тріумфу. Вона охоплюватиме її найвразливіші моменти, її дитинство, коли вона була маленькою дівчинкою з великими мріями, її розрив з Джастіном Тімберлейком, момент, коли вона поголила голову, та її битву з сім'єю через опікунство. Це також історія про виживання, про те, як їй вдалося вирватися з опіки, що калічить, і знайти щастя зі своїм чоловіком Семом Асгарі", — розповіло джерело виданню Pаge Six.

У написанні мемуарів артистці допомагав письменник і відомий журналіст Сем Ланскі.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс постраждала від рук охоронця відомого баскетболіста. Цей інцидент уже прокоментував чоловік співачки .