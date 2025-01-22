Топ видавництво України потрапило у скандал через використання ШІ-зображення (фото)

Видавництво ""А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" повідомило про вихід антології з перекладом вибраних англійських готичних оповідань. Однак уважні читачі запідозрили, що обкладинка книжки могла бути згенерована ШІ.

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Одне з провідних книжкових видавництв "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" опинилося в скандалі через обкладинку своєї майбутньої новинки, в якій читачі запідозрили використання штучного інтелекту (ШІ). Відповідна дискусія розгорнулася в соціальній мережі X.

Видавництво повідомило про вихід антології під назвою "ЖІНКА ЗІ СНУ. Антологія англійських готичних оповідань". В описі до цієї книжки вказано, що в ній представлені твори англійського готичного оповідання ХІХ–ХХ століть.

"Серед авторів — Едвард Булвер-Літтон, Вілкі Коллінз, Діна Крейк, Шарлотта Рідделл, Роберт Стівенсон, Лаф­кадіо Гірн, Джозеф Конрад, Герберт Джордж Велз, Едіт Олів’є та інші. У виданні подано переклади, опубліковані в 1930–1940-х рр. в Україні та діаспорі", — йдеться у дописі видавництва.

Новинка надійшла до продажу 16 січня 2025 року та стала доступною для широкого загалу.

Чому виник скандал щодо обкладинки

Водночас деякі читачі в соціальній мережі X засумнівалися в тому, що обкладинка була намальована графічним дизайнером. Дописувачі висловили свої підозри у використанні штучного інтелекту.

Одна з користувачів в X запитав чи справді "створена ілюстрація на обкладинці за допомогою штучного інтелекту". У видавництві підтвердили факт того, що обкладинка нової антології була створена "частково за допомогою ШІ".

Відповідь видавництва на використання ШІ (фото:скріншот)

У відповідь в соцмережах спалахнула жвава дискусія про те, чи доцільно було топ видавництву використовувати ШІ при створенні картинки. Деякі дописувачі запідозрили, що залучення ШІ могло статися з низки причин — від економії на роботі дизайнера до відвертої крадіжки зображення зі стокових ресурсів.

Дописи користувачів у соцмережах (фото:скріншот)

Дописи користувачів у соцмережах (фото:скріншот)

Водночас на ситуацію зі скандалом з обкладинкою відреагували видавці та автор. Зокрема, автор проєкту "Твоя підпільна гуманітарка" та філолог Остап Українець заявив, що його позиція щодо цієї історії "складається з одного пункту".

"Якщо я в цих умовах можу дати митцям роботу, але вирішую цього не робити, щоби зекономити 1-3% кошторису видання — гріш ціна всім моїм словам про важливість культури в сучасній Україні", — написав Українець на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що ШІ написав масу безглуздих книг, але люди із задоволенням їх купують. "Автори" дають літературні завдання чат-боту ChatGPT, а потім продають його "творіння".

Згодом стало відомо, як ШІ "намалював" роман фантаста Лема. Польський письменник Станіслав Лем передбачив створення віртуальної реальності та штучного інтелекту у своєму романі "Повернення з зірок".