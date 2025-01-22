Топ издательство Украины попало в скандал из-за использования ИИ-изображения (фото)

Издательство ""А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" сообщило о выходе антологии с переводом избранных английских готических рассказов. Однако внимательные читатели заподозрили, что обложка книги могла быть сгенерирована ИИ.

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Одно из ведущих книжных издательств "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" оказалось в скандале из-за обложки своей будущей новинки, в которой читатели заподозрили использование искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующая дискуссия развернулась в социальной сети X.

Издательство сообщило о выходе антологии под названием "ЖЕНЩИНА ИЗ СНА. Антология английских готических рассказов". В описании к этой книге указано, что в ней представлены произведения английского готического рассказа XIX-ХХ веков.

"Среди авторов — Эдвард Булвер-Литтон, Вилки Коллинз, Дина Крейк, Шарлотта Ридделл, Роберт Стивенсон, Лафкадио Хирн, Джозеф Конрад, Герберт Джордж Уэлс, Эдит Оливье и другие. В издании представлены переводы, опубликованные в 1930-1940-х гг. в Украине и диаспоре", — говорится в сообщении издательства.

Новинка поступила в продажу 16 января 2025 года и стала доступной для широкой общественности.

Почему возник скандал по поводу обложки

В то же время некоторые читатели в социальной сети X усомнились в том, что обложка была нарисована графическим дизайнером. Корреспонденты выразили свои подозрения в использовании искусственного интеллекта.

Одна из пользователей в X спросил действительно ли "создана иллюстрация на обложке с помощью искусственного интеллекта". В издательстве подтвердили факт того, что обложка новой антологии была создана "частично с помощью ИИ".

Ответ издательства на использование ИИ (фото:скриншот)

В ответ в соцсетях вспыхнула оживленная дискуссия о том, целесообразно ли было топ издательству использовать ИИ при создании картинки. Некоторые корреспонденты заподозрили, что привлечение ИИ могло произойти по ряду причин — от экономии на работе дизайнера до откровенной кражи изображения со стоковых ресурсов.

Сообщения пользователей в соцсетях (фото:скриншот)

Сообщения пользователей в соцсетях (фото:скриншот)

В то же время на ситуацию со скандалом с обложкой отреагировали издатели и автор. В частности, автор проекта "Твоя подпольная гуманитарка" и филолог Остап Украинец заявил, что его позиция по этой истории "состоит из одного пункта".

"Если я в этих условиях могу дать художникам работу, но решаю этого не делать, чтобы сэкономить 1-3% сметы издания — грош цена всем моим словам о важности культуры в современной Украине", — написал Украинец на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что ИИ написал массу бессмысленных книг, но люди с удовольствием их покупают. "Авторы" дают литературные задания чат-боту ChatGPT, а затем продают его "творения".

Впоследствии стало известно, как ИИ "нарисовал" роман фантаста Лема. Польский писатель Станислав Лем предсказал создание виртуальной реальности и искусственного интеллекта в своем романе "Возвращение со звезд".