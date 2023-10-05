Якою стане Земля у XXII столітті: АІ "намалював" роман культового фантаста Лема (фото)

Польський письменник Станіслав Лем передбачив створення віртуальної реальності та штучного інтелекту у своєму романі "Повернення з зірок".

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Журналісти доручили моделі штучного інтелекту DALL-E 3 від OpenAI проілюструвати науково-фантастичний роман культового польського письменника Станіслава Лема "Повернення з зірок". Результати його роботи опублікували на сайті Liga.Tech.

У жовтні 2023 року компанія Microsoft запустила нейромережу для генерації зображень DALL-E 3 у чаті Bing Chat і Bing.com/create, що працює безкоштовно. За твердженням творців нейромережі, модель дає змогу створювати зображення з високою деталізацією та вдосконаленою якістю, на яких з високою точністю відображаються людські обличчя, малюнок шкіри та текст. Якість роботи DALL-E 3 можна оцінити завдяки зображенням нижче.

Ілюстрація ШІ до роману Станіслава Лема "Повернення з зірок" Фото: LIGA.net Ілюстрація ШІ до роману Станіслава Лема "Повернення з зірок" Фото: LIGA.net

Станіслав Лем, який народився 1921 року у Львові, що входив на той час до складу Польщі, у своїх науково-фантастичних романах передбачив багато чого з того, що ми бачимо та чим користуємося сьогодні — аудіо- та електронні книжки, сповільнення прогресу досліджень космосу, створення віртуальної реальності та штучного інтелекту.

Проблема технологічної утопії порушується і в романі "Повернення з зірок". Автор розповідає історію астронавта, який повернувся на Землю з космічної експедиції у XXII століття. Для нього експедиція тривала лише одне десятиліття через релятивістське уповільнення часу, а на Землі тим часом минуло 127 років. Роман було вперше опубліковано польською мовою 1961 року.

Ілюстрація ШІ до роману Станіслава Лема "Повернення з зірок" Фото: LIGA.net Ілюстрація ШІ до роману Станіслава Лема "Повернення з зірок" Фото: LIGA.net

Пізніші його роботи розповідають про утопічне суспільство та небезпеки розвитку технологій. Один із найвідоміших його романів "Соляріс" розповідає про розумний океан і проблеми взаєморозуміння з інтелектом, відмінним від людського.

Ілюстрація ШІ до роману Станіслава Лема "Повернення з зірок" Фото: LIGA.net Ілюстрація ШІ до роману Станіслава Лема "Повернення з зірок" Фото: LIGA.net

Нагадаємо, банкір передбачив, як ШІ допоможе людям жити до 100 років і працювати 3 дні на тиждень. Генеральний директор JPMorgan Chase & Co Джеймі Даймон вважає, що ШІ в майбутньому має спростити умови праці, але не виключає, що його можуть використовувати і для протизаконних цілей.