ШІ написав масу безглуздих книг, але люди із задоволенням їх купують: у чому причина

"Автори" дають літературні завдання чат-боту ChatGPT, а потім продають його "творіння".

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Безглузді книги, створені штучним інтелектом, увійшли до списків бестселерів Amazon на початку тижня, повідомляє Vice. Серед них були книжки з такими назвами, як "Архітектура абрикосового штрих-коду" і "Увага Джесіки". Утім, Amazon за кілька днів вжила заходів проти згенерованої літератури й прибрала їх зі списку бестселерів.

Утім, деякі з творів, написаних за допомогою ШІ, ще тримаються в "топі". Наприклад, 90-те місце в списку 100 найкращих бестселерів у категорії "Сучасний роман для підлітків" посідає книжка "Зачекай, ти кохаєш мене", а її обкладинка — це чорно-біла фотографія чайки з неоново-жовтою смугою, простягнутою крізь неї, з текстом заголовка. У книжки є два відгуки з однією зіркою, і в обох її названо "фальшивою книжкою".

Хоча згенеровані за допомогою ШІ книги більше не входять до списку бестселерів, принаймні сьогодні, але вони, як і раніше, доступні для пошуку на сайті, і користувачі можуть навіть прочитати зразки книг. "Архітектура абрикосового штрих-коду", наприклад, починається зі слів "Чорна мереживна піжама, дуже коротка спідниця, найголовніше, тепер ця мереживна піжама вся мокра". Але найдивовижніше, що багато людей встигли придбати подібні "шедеври літератури" і, мабуть, не відмовляться від покупок і далі.

Раніше Фокус писав, що популярний GPT-4 використовує технології 30-річної давності: стали відомі й інші таємниці.