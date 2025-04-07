Брітні Спірс похвалилася облізлим манікюром (відео)

Психічне здоров'я Брітні Спірс викликає дедалі більше тривоги в її шанувальників. Дивні і часом дуже відверті танці, оголені фото і незв'язні тиради в соцмережі вже стали нормою. Однак останнє відео знову викликало подив у підписників зірки.

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Брітні на своїй сторінці в Instagram опублікувала ролик, у якому показує нігті з облізлим манікюром.

Червоний лак, який вона, схоже, нанесла собі сама, практично повністю зліз, і її нігті мають неохайний вигляд.

"Наче зовсім маленькі. Настільки маленькі, що це дивно, але в мене є маленький ніготь на мізинці. У мене не було нігтів із сьомого класу. Я, типу, типу, божеволію. Вони дійсно дуже, дуже крихітні, але все одно", — каже вона в камеру.

У короткому кліпі Брітні була зі своїм традиційним макіяжем — великою кількістю чорної підводки навколо очей, а також сплутаним світлим волоссям.

"У мене не було справжніх нігтів із 7 класу, правда!!! Я пишаюся", — підписала відео артистка.

Брітні Спірс похвалилася "досягненням" Фото: Скриншот

Ці кадри не залишили користувачів байдужими.

"Вона схожа на божевільну відьму. Її зуби... наркотики?", "Її зламані нігті — це найменша з її проблем, та годі", "Усі учасники Free Britney вже давно видалили свої акаунти", "Молодці всі учасники Free Britney, на жаль, у найближчому майбутньому на нас чекає заголовок, який буде дуже похмурим!", — пишуть під публікаціями в ЗМІ і соцмережах.

Free Britney — рух фанатів Брітні Спірс, який мав на меті звільнити співачку від 13-річної опіки Джеймі Спірса, її батька, щоб повернути їй фінансову та особисту незалежність. Фраза #FreeBritney з'явилася 2009 року, коли на сайті Breathe Heavy, присвяченому новинам шоу-бізнесу, розпочалася кампанія, що критикує обмеження через опікунство Брітні. Власник сайту Джордан Міллер навіть повідомив про дзвінок із погрозою від Джеймі Спірса.

Зрештою співачці вдалося через суд домогтися зняття опіки. Це сталося в листопаді 2021 року. За останні кілька років вона встигла вийти заміж, розлучитися й закрутити роман із колишнім хатнім робітником із кримінальним минулим.

Раніше Фокус писав, чому Брітні Спірс, за її словами, плаче щодня.