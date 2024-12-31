Плачу щодня: Брітні Спірс зробила несподіване зізнання

Після того, як 2008 року у Брітні Спірс стався нервовий зрив, опіку над синами отримав її колишній чоловік Кевін Федерлайн. Довгі роки співачка практично не бачила дітей.

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2024 рік все ж приніс радість Брітні Спірс під саме його завершення. Колись суперпопулярна артистка з мільйонами фанатів, яка провела останні 12 місяців у пошуках особистого щастя, щоправда, безуспішно, наприкінці грудня возз'єдналася зі своїми синами. Вона не бачила Шона і Джейдена майже 2,5 роки, оскільки вони живуть з їхнім батьком Кевіном Федерлайном і його дружиною на Гаїті. Тепер Брітні зізнається, що вона щаслива, і публікує знімки молодшої дитини, 18-річного Джейдена.

На фотографіях хлопець у червоній футболці та широких джинсах позує на природі.

"Мій назавжди! Дивно, що ми як близнюки, але він хлопчик, а я дівчинка! Він мій, я не бачила його 2,5 роки або може 3! Я в шоці! Він повернувся і відчуває себе старшим і розумнішим за мене! Він чоловік, і я плачу кожен день свого життя через те, яке він диво і геній! Коли він грає, вся земля трясеться!" – йдеться у підписі до фото.

Джейден, молодший син Брітні Спірс

За словами артистки, на Різдво до неї приїжджав і 19-річний син Шон, проте спільних фотографій із ним вона не публікувала.

До повноліття синів Брітні платила по $20 тисяч аліментів, на які жили не тільки Шон і Джейден, а й їхній батько. Після того як обидва хлопці досягли 18-річчя, знаменитість закрила цю графу витрат.

Раніше вона звинувачувала колишнього чоловіка в корисливості і в тому, що він не дає їй бачитися з дітьми. Той же звинувачував її в непристойній поведінці, оскільки її дивні танці в одній спідній білизні або купальниках, а також оголені фото бачили всі, кому не лінь.

Одразу ж після зустрічі з синами на Різдво Брітні не стала зраджувати своїм традиціям і поділилася новою порцією диких танців. У кадрі Спірс танцює в спідній білизні.

У свій день народження 2 грудня зірка стала офіційно вільною, оскільки були підписані всі документи про розлучення з Семом Асгарі. Артистка і фітнес-модель були разом понад шість років, з яких 16 місяців перебували у шлюбі. Чоловік подав на розлучення в серпні минулого року.

Раніше Фокус писав, що співачка почала нове життя без алкоголю і наркотиків.