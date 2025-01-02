Брітні Спірс і пластична хірургія: які зміни у зовнішності робила співачка

Брітні Спірс, одна з найвідоміших поп-зірок сучасності, часто звертається за допомогою до пластичних хірургів та косметологів для підтримки своєї зовнішності. Співачка неодноразово зізнавалася, що робила ін’єкції для збільшення губ і активно користується послугами косметологів для омолоджуючих процедур. Однак, чи насправді вона робила пластичні операції?

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Брітні Спірс, одна з найвідоміших поп-зірок сучасності, часто звертається за допомогою до пластичних хірургів і косметологів, щоб підтримувати свою зовнішність. Співачка неодноразово зізналася, що робила ін’єкції для збільшення губ і загалом часто користується послугами косметологів для проведення омолоджуючих процедур. Спеціально для Фокусу відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер прокоментував можливі зміни в її зовнішності.

Попри численні чутки про пластичні операції, лікар ставить під сумнів ці припущення. Пластичний хірург ретельно проаналізував фото Брітні в різні періоди її життя, зазначив: "Бачив у медійному просторі багато думок хірургів, які вважають, що Брітні Спірс виконувала низку пластичних операцій. Однак, я досить уважно проаналізував знімки артистки у різні періоди її життя і вважаю, що нічого крім ін’єкційних препаратів виконано не було".

Дмитро Слоссер також звернув увагу на важливість врахування вікових змін, які часто залишаються поза увагою при обговоренні зовнішності зірок: "Багато пластичних хірургів береться аналізувати пластичні операції зірок, але, як правило, рідко враховують вікові зміни. Найчастіше аналізують підліткові фото з теперішніми. Це неправильно".

Однак не всі її експерименти з естетичними процедурами були вдалими. У серпні 2023 року Брітні поділилася своїм досвідом невдалого використання ботоксу. Вона розповіла, що після ін’єкцій обличчя покрилося плямами, а брови виглядали асиметрично – одна була нижче за іншу. Через це співачка уникала публічних появ протягом двох тижнів. Лікарі запевняли, що такі побічні ефекти тимчасові, проте ця ситуація завдала Брітні значного дискомфорту.

Після цього досвіду співачка вирішила шукати альтернативні способи догляду за шкірою. Зокрема, вона почала використовувати спеціальні патчі для лоба, які допомагають зменшити зморшки, не вдаючись до ризикованих ін’єкцій.

"Зірка продовжує слідкувати за своєю зовнішністю, проте тепер обирає більш обережний підхід. Брітні прагне зберегти природний вигляд без зайвого втручання", — резюмував лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали, що хірург розкрив секрети пластики Анни Сєдокової.

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