Найбільш популярне обличчя на Землі у 2024 році: пластичний хірург назвав його (фото)

Ця тема часто вважається забороненою, але тепер експерти відкрили завісу модних віянь пластичної хірургії.

Довгий час пластична хірургія вважалася "забороненою темою" — люди приховували свої походи до пластичних хірургів, але, схоже, це змінюється. Експерти нарешті почали відкривати завісу пластичної хірургії, пише Daily Mail.

Пластичний хірург з The Clinic London, доктор Джуліан Де Сільва назвав "найбільш популярне обличчя" для пластичної хірургії у 2024 році. За словами експерта, пластична хірургія завжди була популярним способом поліпшення зовнішності, але 2024 року спостерігалося істотне зрушення в типах процедур, які запитували люди.

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За словами експерта, нинішнього року спостерігалися три основні тенденції:

чітко окреслена лінія підборіддя;

гладка шкіра без зморшок;

природний і розслаблений вираз обличчя.

Простими словами, нинішнього року клієнти пластичних хірургів ганялися не за ідеальним обличчям, а за природним і розслабленим виразом, який має молодший вигляд. Згідно з даними Британської асоціації естетичних пластичних хірургів, Велика Британія, наприклад, сьогодні переживає "бум косметичної хірургії".

Дані вказують, що 2022 року було проведено колосальну кількість косметичних процедур — 31 057, що на 102% більше, ніж попереднього року. За словами експертів, п'ятьма найпопулярнішими процедурами для жінок є:

збільшення грудей;

зменшення грудей;

підтяжка живота;

ліпосакція;

блефаропластика (пластика повік).

Серед чоловіків найбільш популярними були:

ринопластика (пластика носа);

зменшення грудей;

блефаропластика;

ліпосакція;

октопластика (корекція вух).

У новому блозі доктор Де Сільва розповів про найбільш популярні риси обличчя цього року. За словами експерта, чітко окреслена лінія підборіддя, гладка шкіра без зморшок і природний, розслаблений вираз обличчя стали "новим стандартом" краси. Ці риси являють собою новий стандарт краси, і пацієнти стікаються до хірургів, щоб повторити цю естетику. Експерти вважають, що нові стандарти краси були підживлені культурою знаменитостей і соціальними мережами.

Раніше Фокус писав про те, що пластичний хірург назвав 10 головних протипоказань до операції.