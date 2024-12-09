Найбільш популярне обличчя на Землі у 2024 році: пластичний хірург назвав його (фото)
Ця тема часто вважається забороненою, але тепер експерти відкрили завісу модних віянь пластичної хірургії.
Довгий час пластична хірургія вважалася "забороненою темою" — люди приховували свої походи до пластичних хірургів, але, схоже, це змінюється. Експерти нарешті почали відкривати завісу пластичної хірургії, пише Daily Mail.
Пластичний хірург з The Clinic London, доктор Джуліан Де Сільва назвав "найбільш популярне обличчя" для пластичної хірургії у 2024 році. За словами експерта, пластична хірургія завжди була популярним способом поліпшення зовнішності, але 2024 року спостерігалося істотне зрушення в типах процедур, які запитували люди.
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За словами експерта, нинішнього року спостерігалися три основні тенденції:
- чітко окреслена лінія підборіддя;
- гладка шкіра без зморшок;
- природний і розслаблений вираз обличчя.
Простими словами, нинішнього року клієнти пластичних хірургів ганялися не за ідеальним обличчям, а за природним і розслабленим виразом, який має молодший вигляд. Згідно з даними Британської асоціації естетичних пластичних хірургів, Велика Британія, наприклад, сьогодні переживає "бум косметичної хірургії".
Дані вказують, що 2022 року було проведено колосальну кількість косметичних процедур — 31 057, що на 102% більше, ніж попереднього року. За словами експертів, п'ятьма найпопулярнішими процедурами для жінок є:
- збільшення грудей;
- зменшення грудей;
- підтяжка живота;
- ліпосакція;
- блефаропластика (пластика повік).
Серед чоловіків найбільш популярними були:
- ринопластика (пластика носа);
- зменшення грудей;
- блефаропластика;
- ліпосакція;
- октопластика (корекція вух).
У новому блозі доктор Де Сільва розповів про найбільш популярні риси обличчя цього року. За словами експерта, чітко окреслена лінія підборіддя, гладка шкіра без зморшок і природний, розслаблений вираз обличчя стали "новим стандартом" краси. Ці риси являють собою новий стандарт краси, і пацієнти стікаються до хірургів, щоб повторити цю естетику. Експерти вважають, що нові стандарти краси були підживлені культурою знаменитостей і соціальними мережами.
Раніше Фокус писав про те, що пластичний хірург назвав 10 головних протипоказань до операції.