Самое востребованное лицо на Земле в 2024 году: пластический хирург назвал его (фото)

Эта тема часто считается запретной, но теперь эксперты приоткрыли завесу модных веяний пластической хирургии.

Долгое время пластическая хирургия считалась "запретной темой" — люди скрывали свои походы к пластическим хирургам, но, похоже, это меняется. Эксперты наконец-то начали приоткрывать завесу пластической хирургии, пишет Daily Mail.

Пластический хирург из The Clinic London, доктор Джулиан Де Сильва назвал "самое востребованное лицо" для пластической хирургии в 2024 году. По словам эксперта, пластическая хирургия всегда была популярным способом улучшения внешности, но в 2024 году наблюдался существенный сдвиг в типах процедур, которые запрашивали люди.

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По словам эксперта, в нынешнем году наблюдались три основные тенденции:

четко очерченная линия подбородка;

гладкая кожа без морщин;

естественное и расслабленное выражение лица.

Простыми словами, нынешнем году клиенты пластических хирургов гонялись не за идеальным лицом, а за естественным и расслабленным выражением, которое выглядит более молодым. Согласно данным Британской ассоциации эстетических пластических хирургов, Великобритания, например, сегодня переживает "бум косметической хирургии".

Данные указывают, что в 2022 году было проведено колоссальное количество косметических процедур — 31 057, что на 102% больше, чем в предыдущем году. По словам экспертов, пятью самыми популярными процедурами для женщин являются:

увеличение груди;

уменьшение груди;

подтяжка живота;

липосакция;

блефаропластика (пластика век).

Среди мужчин наибольшей популярностью пользовались:

ринопластика (пластика носа);

уменьшение груди;

блефаропластика;

липосакция;

октопластика (коррекция ушей).

В новом блоге доктор Де Сильва рассказал о самых востребованных чертах лица в этом году. По словам эксперта, четко очерченная линия подбородка, гладкая кожа без морщин и естественное, расслабленное выражение лица стали "новым стандартом" красоты. Эти черты представляют собой новый стандарт красоты, и пациенты стекаются к хирургам, чтобы повторить эту эстетику. Эксперты считают, что новые стандарты красоты были подпитаны культурой знаменитостей и социальными сетями.

Ранее Фокус писал о том, что пластический хирург назвал 10 главных противопоказаний к операции.