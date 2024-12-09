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Технологии и наука

Самое востребованное лицо на Земле в 2024 году: пластический хирург назвал его (фото)

пластика, пластическая хирургия
Фото: Shutterstock | Эксперт назвал лицо, которое чаще всего запрашивают для пластической операции

Эта тема часто считается запретной, но теперь эксперты приоткрыли завесу модных веяний пластической хирургии.

Долгое время пластическая хирургия считалась "запретной темой" — люди скрывали свои походы к пластическим хирургам, но, похоже, это меняется. Эксперты наконец-то начали приоткрывать завесу пластической хирургии, пишет Daily Mail.

Пластический хирург из The Clinic London, доктор Джулиан Де Сильва назвал "самое востребованное лицо" для пластической хирургии в 2024 году. По словам эксперта, пластическая хирургия всегда была популярным способом улучшения внешности, но в 2024 году наблюдался существенный сдвиг в типах процедур, которые запрашивали люди.

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По словам эксперта, в нынешнем году наблюдались три основные тенденции:

  • четко очерченная линия подбородка;
  • гладкая кожа без морщин;
  • естественное и расслабленное выражение лица.

Простыми словами, нынешнем году клиенты пластических хирургов гонялись не за идеальным лицом, а за естественным и расслабленным выражением, которое выглядит более молодым. Согласно данным Британской ассоциации эстетических пластических хирургов, Великобритания, например, сегодня переживает "бум косметической хирургии".

Данные указывают, что в 2022 году было проведено колоссальное количество косметических процедур — 31 057, что на 102% больше, чем в предыдущем году. По словам экспертов, пятью самыми популярными процедурами для женщин являются:

  • увеличение груди;
  • уменьшение груди;
  • подтяжка живота;
  • липосакция;
  • блефаропластика (пластика век).

Среди мужчин наибольшей популярностью пользовались:

  • ринопластика (пластика носа);
  • уменьшение груди;
  • блефаропластика;
  • липосакция;
  • октопластика (коррекция ушей).

В новом блоге доктор Де Сильва рассказал о самых востребованных чертах лица в этом году. По словам эксперта, четко очерченная линия подбородка, гладкая кожа без морщин и естественное, расслабленное выражение лица стали "новым стандартом" красоты. Эти черты представляют собой новый стандарт красоты, и пациенты стекаются к хирургам, чтобы повторить эту эстетику. Эксперты считают, что новые стандарты красоты были подпитаны культурой знаменитостей и социальными сетями.

Ранее Фокус писал о том, что пластический хирург назвал 10 главных противопоказаний к операции.