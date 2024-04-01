Вам нельзя: пластический хирург назвал 10 главных противопоказаний к операции
Индустрия красоты поддерживает стремление женщин к идеальности, поэтому благодаря пластической хирургии можно быстро получить нос любой формы, большую грудь и идеальный животик. Однако для кого-то мечта может навсегда остаться лишь мечтой, но вовсе не из-за стоимости операции. Эксклюзивно для Фокуса пластический хирург Виктор Кемкин назвал разновидности противопоказаний к пластической операции.
Современная пластическая хирургия становится более доступной, разнообразной, безопасной и привлекательной. Если раньше позволить себе подобные операции могли только звезды или очень состоятельные люди, то сегодня практически любой может прибегнуть к помощи пластики. Однако кроме денег и возможностей на пути к заветной мечте получить идеальное лицо могут стать противопоказания к пластической операции. Фокус спросил у известного пластического хирурга, онкохирурга Виктора Кемкина, кому и при каких условиях может быть отказано в проведении пластики.
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"Вопреки распространенному мнению, в погоне за идеальным лицом и телом не все решают деньги и желание пациента, ведь есть целый ряд противопоказаний, которые станут отказом со стороны пластического хирурга", — говорит Виктор Кемкин.
Пластический хирург отметил, что противопоказания делятся на абсолютные (постоянные), относительные (временные), не медицинские и индивидуальные.
К абсолютным противопоказаниям относят:
- несовершеннолетие (исключение — отопластика, она разрешена с 5 лет);
- беременность и период лактации
- злокачественные новообразования;
- некомпенсированная гипертоническая болезнь;
- сахарный диабет в стадии декомпенсации;
- склонность к келоидозу;
- заболевания внутренних органов в стадии декомпенсации;
- гемофилия;
- аллергия на медикаментозные препараты;
- психиатрические и неврологические заболевания: БАР (в стадии мании), дисморфофобия, диссоциальное расстройство личности, шизофрения и др.
Временные противопоказания:
- Менструация (и предменструальная неделя).
- Пациенту необходимо подготовиться: сбросить вес или набрать.
- Прием некоторых лекарственных препаратов — обсуждается отдельно на консультации.
- Грипп, ОРВИ, ОРВИ.
- Компенсированный сахарный диабет.
- Многолетняя никотиновая зависимость.
- Общая слабость организма (например, недавно пациент перенес другую операцию);
- Пожилой возраст (более 65 лет).
"В этой ситуации врач смотрит по анализам, насколько пациент готов к операционному вмешательству", — отмечает пластический хирург.
Однако противопоказания могут быть не только медицинского характера. К не медицинским противопоказаниям относятся:
- Нереалистичные ожидания пациента.
- Пациент настаивает на операции, которая ему не поможет, а то и ухудшит текущую ситуацию.
- Операционное вмешательство объективно не требуется.
- Пациент нуждается в помощи другого специалиста (например, он хочет ринопластику, хотя изначально ему нужна помощь ЛОРа).
- Индивидуальные причины отказа.
"Подобные моменты противопоказанием не являются, но могут стать для пластического хирурга красным флагом. Например, хамство, некорректное поведение, попытки оказать давление на врача, манипуляции и шантаж, триангуляция (когда пациент считает, что он лучше знает, что ему делать). Подобный перечень свидетельствует о том, что пациент воспринимает врача как обслуживающий персонал. В таком формате невозможно построить адекватное общение и лечение", — говорит Виктор Кемкин.
Эксперт отмечает, что у некоторых пациентов довольно несерьезное отношение к операции, по принципу, "я же здоровый, а буду еще и красивый". Из-за такого подхода пациент может игнорировать консультации, опаздывать на операцию, не соблюдать правила подготовки к операции, пропускать осмотры и перевязки, игнорировать врача во время реабилитации, нарушать правила реабилитации.
"Если такое инфантильное отношение выявлено перед операцией, пациент может получить отказ, даже имея идеальные анализы на руках. Если уже после операции — то проводится серьезный разговор о возможных последствиях", — говорит пластический хирург.
Итак, перед тем, как начать мечтать о кардинальном перевоплощении, стоит посетить проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что вы не имеете серьезных противопоказаний к хирургическому вмешательству.
"В случае, если выявлены противопоказания и мы с анестезиологом отказываем пациенту, я успокаиваю их, ведь мы обнаружили проблему, а значит будет возможность как можно быстрее заняться своим здоровьем. Ведь красота — это не только внешняя оболочка, но и общее состояние здоровья!", — отмечает Виктор Кемкин.
Напомним, липосакция — это "волшебная таблетка" от лишнего веса или временный результат.
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