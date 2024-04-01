Вам не можна: пластичний хірург назвав 10 головних протипоказань до операції

Індустрія краси підтримує прагнення жінок до ідеальності, тому завдяки пластичній хірургії можна швидко отримати ніс будь-якої форми, великі груди та ідеальний животик. Проте для когось мрія може назавжди залишитись лише мрією, але зовсім не через вартість операції. Ексклюзивно для Фокуса пластичний хірург Віктор Кемкін назвав різновиди протипоказань до пластичної операції.

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Сучасна пластична хірургія стає більш доступною, різноманітною, безпечною та привабливою. Якщо раніше дозволити собі подібні операції могли лише зірки або дуже заможні люди, то сьогодні практично будь-хто може вдатися до допомоги пластики. Проте крім грошей та можливостей на шляху до заповітної мрії отримати ідеальне обличчя можуть стати протипоказання до пластичної операції. Фокус запитав у відомого пластичного хірурга, онкохірурга Віктора Кемкіна, кому та за яких умов може бути відмовлено у проведенні пластики.

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"Всупереч поширеній думці, у гонитві за ідеальним обличчям і тілом не все вирішують гроші та бажання пацієнта, адже є ціла низка протипоказань, які стануть відмовою з боку пластичного хірурга", — каже Віктор Кемкін.

Фото: Freepik

Пластичний хірург зазначив, що протипоказання поділяються на абсолютні (постійні), відносні (тимчасові), не медичні та індивідуальні.

До абсолютних протипоказань відносять:

неповноліття (виняток — отопластика, вона дозволена з 5 років);

вагітність та період лактації

злоякісні новоутворення;

некомпенсована гіпертонічна хвороба;

цукровий діабет у стадії декомпенсації;

схильність до келоїдозу;

захворювання внутрішніх органів у стадії декомпенсації;

гемофілія;

алергія на медикаментозні препарати;

психіатричні та неврологічні захворювання: БАР (у стадії манії), дисморфофобія, дисоціальний розлад особистості, шизофренія та ін.

Тимчасові протипоказання:

Менструація (та передменструальний тиждень).

Пацієнту необхідно підготуватися: скинути вагу чи набрати.

Прийом деяких лікарських препаратів – обговорюється окремо на консультації.

Грип, ГРВІ.

Компенсований цукровий діабет.

Багаторічна нікотинова залежність.

Загальна слабкість організму (наприклад, нещодавно пацієнт переніс іншу операцію);

Літній вік (понад 65 років).

"В цій ситуації лікар дивиться за аналізами, наскільки пацієнт готовий до операційного втручання", — зазначає пластичний хірург.

Фото: Freepik

Однак протипоказання можуть бути не лише медичного характеру. До не медичних протипоказань належать:

Нереалістичні очікування пацієнта.

Пацієнт наполягає на операції, яка йому не допоможе, а то й погіршить поточну ситуацію.

Операційне втручання об’єктивно не потрібне.

Пацієнт потребує допомоги іншого фахівця (наприклад, він хоче ринопластику, хоча спочатку йому потрібна допомога ЛОРа).

Індивідуальні причини відмови.

"Подібні моменти протипоказанням не є, але можуть стати для пластичного хірурга червоним прапором. Наприклад, хамство, некоректна поведінка, спроби чинити тиск на лікаря, маніпуляції та шантаж, тріангуляція (коли пацієнт вважає, що він краще знає, що йому робити). Подібний перелік свідчить про те, що пацієнт сприймає лікаря як обслуговуючий персонал. У такому форматі неможливо побудувати адекватне спілкування та лікування", — каже Віктор Кемкін.

Фото: Freepik

Експерт зазначає, що у деяких пацієнтів є доволі несерйозне ставлення до операції, за принципом, "я ж здоровий, а буду ще й красивий". Через такий підхід пацієнт може ігнорувати консультації, спізнюватися на операцію, не дотримуватись правил підготовки до операції, пропускати огляди та перев’язки, ігнорувати лікаря під час реабілітації, порушувати правила реабілітації.

"Якщо таке інфантильне відношення виявлено перед операцією, пацієнт може отримати відмову, навіть маючи ідеальні аналізи на руках. Якщо вже після операції — то проводиться серйозна розмова щодо можливих наслідків", — каже пластичний хірург.

Отже, перед тим, як почати мріяти про кардинальне перевтілення, варто відвідати проконсультуватися з лікарем, аби упевнитись, що ви не маєте серйозних протипоказів до хірургічного втручання.

"У випадку, якщо виявлено протипоказання та ми з анестезіологом відмовляємо пацієнту, я заспокоюю їх, адже ми виявили проблему, а значить буде можливість якнайшвидше зайнятися своїм здоров’ям. Адже краса – це не лише зовнішня оболонка, а й загальний стан здоров’я!", — наголошує Віктор Кемкін.

Нагадаємо, ліпосакція — це "чарівна пігулка" від зайвої ваги чи тимчасовий результат.

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