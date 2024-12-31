Турецький "Бенджамін Баттон" помолодшав на 40 років після пластичних операцій (фото)

Чоловік змінився до невпізнання, і користувачі мережі не приховують свого здивування від його перетворення. Складно повірити, що на фото "до" і "після" одна й та ж людина.

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Похід до клініки пластичної хірургії перетворив її пацієнта на інтернет-сенсацію. Після низки операцій чоловіка назвали другим Бенджаміном Баттоном, оскільки він візуально помолодшав років на 40, пише Mirror.

Після того як стамбульська медустанова опублікувала знімки "до" і "після", багато хто був приголомшений результатом. У своїй публікації співробітники клініки розповіли, що чоловікові зробили підтяжку обличчя і шиї, операцію на верхніх і нижніх повіках, пересадку волосся і ринопластику. У результаті з непримітної сивої людини зі слідами вікових змін він перетворився на справжнього красеня і тепер із гордістю демонструє нову зовнішність, працюючи над фігурою в спортзалі.

"Чудово, ви змінили його життя", "Приголомшливо! Відмінна робота і спасибі, що поділилися", "Мені подобається, що все "після" — це селфі в спортзалі", "Мені подобається ваша робота. Нарешті операція, яка не схожа на андроїдів", "Я не знав, що цікавий випадок Бенджаміна Баттона – реальна історія" – зазначають у коментарях.

Хто такий Бенджамін Баттон?

Бенджамін Баттон – головний герой фільму Девіда Фінчера "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" (2008) з Бредом Піттом у головній ролі. Картина оповідає про чоловіка, який народився 80-річним наприкінці Першої Світової війни. З віком він не старів, а навпаки, ставав дедалі молодшим, поки зрештою не перетворився на немовля, а потім усе зникає в темряві.

Історія Бенджаміна Баттона

Ім'я Бенджамін Баттон з моменту виходу фільму стало загальним. З ним зазвичай порівнюють людину, яка з роками має все кращий вигляд. До речі, самого Бреда Пітта також часто порівнюють з його героєм, оскільки у свій 61 рік голлівудська суперзірка має чудовий вигляд. Нещодавно навіть ходили чутки, що він скористався послугами пластичних хірургів, щоб освіжити своє обличчя.

Раніше Фокус писав, що пластичний хірург назвав 10 головних протипоказань до операції.

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