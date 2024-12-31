Турецкий "Бенджамин Баттон" помолодел на 40 лет после пластических операций (фото)

Мужчина изменился до неузнаваемости, и пользователи сети не скрывают своего удивления от его преображения. Сложно поверить, что на фото "до" и "после" один и тот же человек.

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Поход в клинику пластической хирургии превратил ее пациента в интернет-сенсацию. После ряда операций мужчину назвали вторым Бенджамином Баттоном, поскольку он визуально помолодел лет на 40, пишет Mirror.

После того как стамбульское медучреждение опубликовало снимки "до" и "после", многие были ошеломлены результатом. В своей публикации сотрудники клиники рассказали, что мужчине сделали подтяжку лица и шеи, операцию на верхних и нижних веках, пересадку волос и ринопластику. В результате из неприметного седого человека со следами возрастных изменений он превратился в настоящего красавца и теперь с гордостью демонстрирует новую внешность, работая над фигурой в спортзале.

"Чудесно, вы изменили его жизнь", "Потрясающе! Отличная работа и спасибо, что поделились", "Мне нравится, что все "после" – это селфи в спортзале", "Мне нравится ваша работа. Наконец-то операция, которая не похожа на андроидов", "Я не знал, что любопытный случай Бенджамина Баттона – реальная история" – отмечают в комментариях.

Кто такой Бенджамин Баттон?

Бенджамин Баттон – главный герой фильма Дэвида Финчера "Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008) с Брэдом Питтом в главной роли. Картина повествует о мужчине, который родился 80-летним стариком в самом конце Первой Мировой войны. С возрастом он не старел, а наоборот, становился все моложе, пока в конце не становится совсем крошечным, а затем все исчезает во мраке.

История Бенджамина Баттона

Имя Бенджамин Баттон с момента выхода фильма стало нарицательным. С ним обычно сравнивают человека, которые с годами выглядит все лучше. Кстати, самого Брэда Питта также часто сравнивают с его героем, поскольку в свой 61 год голливудская суперзвезда выглядит отлично. Недавно даже ходили слухи, что он воспользовался услугами пластических хирургов, чтобы освежить свое лицо.

Ранее Фокус писал, что пластический хирург назвал 10 главных противопоказаний к операции.

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