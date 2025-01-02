Бритни Спирс и пластическая хирургия: какие изменения во внешности делала певица

Бритни Спирс, одна из самых известных поп-звезд современности, часто обращается за помощью к пластическим хирургам и косметологам для поддержания своей внешности. Певица неоднократно признавалась, что делала инъекции для увеличения губ и активно пользуется услугами косметологов для омолаживающих процедур. Однако, на самом ли деле она делала пластические операции?

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Бритни Спирс, одна из самых известных поп-звезд современности, часто обращается за помощью к пластическим хирургам и косметологам, чтобы поддерживать свою внешность. Певица неоднократно призналась, что делала инъекции для увеличения губ и в целом часто пользуется услугами косметологов для проведения омолаживающих процедур. Специально для Фокуса известный пластический хирург Дмитрий Слоссер прокомментировал возможные изменения в ее внешности.

Несмотря на многочисленные слухи о пластических операциях, врач ставит под сомнение эти предположения. Пластический хирург тщательно проанализировал фото Бритни в разные периоды ее жизни, отметил: "Видел в медийном пространстве много мнений хирургов, которые считают, что Бритни Спирс выполняла ряд пластических операций. Однако, я достаточно внимательно проанализировал снимки артистки в разные периоды ее жизни и считаю, что ничего кроме инъекционных препаратов выполнено не было".

Дмитрий Слоссер также обратил внимание на важность учета возрастных изменений, которые часто остаются без внимания при обсуждении внешности звезд: "Многие пластические хирурги берется анализировать пластические операции звезд, но, как правило, редко учитывают возрастные изменения. Чаще всего анализируют подростковые фото с теперешними. Это неправильно".

Однако не все ее эксперименты с эстетическими процедурами были удачными. В августе 2023 года Бритни поделилась своим опытом неудачного использования ботокса. Она рассказала, что после инъекций лицо покрылось пятнами, а брови выглядели асимметрично — одна была ниже другой. Из-за этого певица избегала публичных появлений в течение двух недель. Врачи уверяли, что такие побочные эффекты временные, однако эта ситуация нанесла Бритни значительный дискомфорт.

После этого опыта певица решила искать альтернативные способы ухода за кожей. В частности, она начала использовать специальные патчи для лба, которые помогают уменьшить морщины, не прибегая к рискованным инъекциям.

"Звезда продолжает следить за своей внешностью, однако теперь выбирает более осторожный подход. Бритни стремится сохранить естественный вид без лишнего вмешательства", — резюмировал врач.

Напомним, ранее мы писали, что хирург раскрыл секреты пластики Анны Седоковой.

Кроме этого, Фокус писал, что пластический хирург рассказал, какие пластические операции делала Алла Пугачева.