Плачу каждый день: Бритни Спирс сделала неожиданное признание

После того, как в 2008 году у Бритни Спирс случился нервный срыв, опеку над сыновьями получил ее бывший муж Кевин Федерлайн. Долгие годы певица практически не видела детей.

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2024 год все же принес радость Бритни Спирс под самое его завершение. Некогда суперпопулярная артистка с миллионами фанатов, которая провела последние 12 месяцев в поисках личного счастья, правда, безуспешно, в конце декабря воссоединилась со своими сыновьями. Она не видела Шона и Джейдена почти 2,5 года, поскольку они живут с их отцом Кевином Федерлайном и его женой на Гаити. Теперь Бритни признается, что она счастлива, и публикует снимки младшего ребенка, 18-летнего Джейдена.

На фотографиях парень в красной футболке и широких джинсах позирует на природе.

"Мой навсегда! Странно, что мы как близнецы, но он мальчик, а я девочка! Он мой, я не видела его 2,5 года или может 3! Я в шоке! Он вернулся и чувствует себя старше и умнее меня! Он мужчина, и я плачу каждый день своей жизни из-за того, какое он чудо и гений! Когда он играет, вся земля трясется!" – говорится в подписи к фото.

Джейден, младший сын Бритни Спирс

По словам артистки, на рождество к ней приезжал и 19-летний сын Шон, однако общих фотографий с ним она не публиковала.

До совершеннолетия сыновей Бритни платила по $20 тысяч алиментов, на которые жили не только Шон и Джейден, но и их отец. После того как оба парня достигли 18-летия, знаменитость закрыла эту графу расходов.

Ранее она обвиняла бывшего мужа в корыстности и в том, что он не дает ей видеться с детьми. Тот же обвинял ее в непристойном поведении, поскольку ее странные танцы в одном нижнем белье или купальниках, а также обнаженные фото видели все, кому не лень.

Сразу же после встречи с сыновьями на Рождество Бритни не стала изменять своим традициях и поделилась новой порцией диких танцев. В кадре Спирс отплясывает в нижнем белье.

В свой день рождения 2 декабря звезда стала официально свободной, поскольку были подписаны все документы о разводе с Сэмом Асгари. Артистка и фитнес-модель были вместе более шести лет, из которых 16 месяцев состояли в браке. Мужчина подал на развод в августе прошлого года.

Ранее Фокус писал, что певица начала новую жизнь без алкоголя и наркотиков.