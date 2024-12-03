Бритни Спирс окончательно завершила развод с Сэмом Асгари: детали

Пара поженилась в 2022 году. Уже летом 2023 года тренер подал на развод со звездой мирового масштаба.

43-летняя американская певица Бритни Спирс в свой день рождения окончательно завершила бракоразводный процесс с 30-летним Сэмом Асгари. Об этом пишет TMZ.

Согласно новым юридическим документам, полученным изданием, развод Бритни с Сэмом Асгари стал завершенным делом в понедельник, 2 декабря 2024 года. Именно в этот день артистка отметила 43-летие.

Асгари подал на развод в августе 2023 года после 14-месячного брака. Инсайдеры говорили, что Бритни нападала на бывшего возлюбленного, даже с топором.

"К сожалению, когда она освободилась из-под опеки, Сэму досталось больше всего. Когда Бритни начала преследовать его с топором, это стало последней каплей. Инцидент произошел во время очередной ссоры. Сэм не смог ее остановить", — отмечал источник.

У пары был брачный договор, который оставил Сэма практически без ничего. Бритни платила экс-супругу арендную плату за несколько месяцев после того, как он переехал, но это было все.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: instagram samasghari

После разрыва у Спирс был роман с криминальным авторитетом Полом Солизом. Что касается Сэма, то он сейчас в отношениях с Брук Ирвайн.

В свой день рождения Бритни показалась на видео и написала: "Будем!!! Это мой день рождения!!!"

Бритни Спирс

Напомним, Бритни Спирс воссоединилась с сыном.

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