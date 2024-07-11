Раскрыта причина разрыва Бритни Спирс и криминального авторитета Пола Солиза

Пара встречалась несколько месяцев. До этого артистка была замужем за Сэмом Асгари.

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Стало известно, почему Бритни Спирс разошлась со своим бойфрендом-преступником Полом Солизом. Об этом пишет Page Six.

Оказалось, что артистка чувствовала, что экс-возлюбленный воспользовался ее роскошным образом жизни. Бритни бросила Солиза примерно три недели назад после того, как поняла, что мужчина использует ее для влияния.

Сообщается, что певица сказала своим охранникам изъять Солиза из списка входящих лиц в ее закрытый особняк в Таузент-Оакс, штат Калифорния.

Инсайдеры рассказали, что звезда сцены рада, что наконец-то увидела истинное лицо Пола и бросила его.

Бритни Спирс и Пол Солиз

В сентябре 2023 года появилась новость об отношениях обладательницы "Грэмми" с Полом Солизом на фоне развода ее с Сэмом Асгари.

В мае 2023 года Солиз был нанят для работ по техническому обслуживанию поместья Бритни. Хотя их редко видели вместе, инсайдеры говорили, что они ездили в Санта-Барбару и что Солиз ночевал в доме Бритни в Лос-Анджелесе две или три ночи в неделю.

В 2022 году артистка вышла замуж за Сэма Асгари, а уже через год они объявили о разводе. Певица даже была беременна, однако пережила выкидыш. До свадьбы пара встречалась около шести лет, даже во время опеки Бритни отцом Джейми Спирсом.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Getty Images

Как известно, команда Бритни была недовольна ее новыми отношениями. Пол Ричард Солиз имеет за плечами несколько правонарушений и уголовных преступлений.

Также Фокус писал об инциденте Бритни Спирс в отеле.