Брітні Спірс остаточно завершила розлучення із Семом Асгарі: деталі

Пара одружилася у 2022 році. Уже влітку 2023 тренер подав на розлучення із зіркою світового масштабу.

43-річна американська співачка Брітні Спірс у свій день народження остаточно завершила процес розлучення із Семом Асгарі, 30. Про це пише TMZ.

Згідно з новими юридичними документами, отриманими виданням, розлучення Брітні із Семом Асгарі стало завершеною справою в понеділок, 2 грудня 2024. Саме в цей день артистка відзначила 43-річчя.

Асгарі подав на розлучення в серпні 2023 року після 14-місячного шлюбу. Інсайдери говорили, що Брітні нападала на колишнього коханого, навіть із сокирою.

"На жаль, коли вона звільнилася з-під опіки, Сему дісталося найбільше. Коли Брітні почала переслідувати його із сокирою, це стало останньою краплею. Інцидент стався під час чергової сварки. Сем не зміг її зупинити", — зазначало джерело.

У пари був шлюбний договір, який залишив Сема практично без нічого. Брітні платила ексчоловіку орендну плату за кілька місяців після того, як він переїхав, але це було все.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: instagram samasghari

Після розриву у Спірс був роман з кримінальним авторитетом Полом Солізом. Що стосується Сема, то він наразі у стосунках з Брук Ірвайн.

У свій день народження Брітні показалася на відео та написала: "Будьмо!!! Це мій день народження!!!"

Брітні Спірс

Нагадаємо, Брітні Спірс воззʼєдналася із сином.

Також Фокус писав про новий етап у житті Брітні Спірс.