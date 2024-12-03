Брітні Спірс остаточно завершила розлучення із Семом Асгарі: деталі
Пара одружилася у 2022 році. Уже влітку 2023 тренер подав на розлучення із зіркою світового масштабу.
43-річна американська співачка Брітні Спірс у свій день народження остаточно завершила процес розлучення із Семом Асгарі, 30. Про це пише TMZ.
Згідно з новими юридичними документами, отриманими виданням, розлучення Брітні із Семом Асгарі стало завершеною справою в понеділок, 2 грудня 2024. Саме в цей день артистка відзначила 43-річчя.
Асгарі подав на розлучення в серпні 2023 року після 14-місячного шлюбу. Інсайдери говорили, що Брітні нападала на колишнього коханого, навіть із сокирою.
"На жаль, коли вона звільнилася з-під опіки, Сему дісталося найбільше. Коли Брітні почала переслідувати його із сокирою, це стало останньою краплею. Інцидент стався під час чергової сварки. Сем не зміг її зупинити", — зазначало джерело.
У пари був шлюбний договір, який залишив Сема практично без нічого. Брітні платила ексчоловіку орендну плату за кілька місяців після того, як він переїхав, але це було все.
Після розриву у Спірс був роман з кримінальним авторитетом Полом Солізом. Що стосується Сема, то він наразі у стосунках з Брук Ірвайн.
У свій день народження Брітні показалася на відео та написала: "Будьмо!!! Це мій день народження!!!"
Нагадаємо, Брітні Спірс воззʼєдналася із сином.
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