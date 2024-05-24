"Переслідувала із сокирою": нові деталі розлучення Брітні Спірс та Сема Асгарі

Про розрив пари стало відомо у 2023 році. Лише у 2022 вони уклали шлюб після багатьох років роману.

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Розкриті несподівані подробиці розлучення Брітні Спірс та Сема Асгарі. Про це пише In Touch.

Попри те, що зірки особисто не розкривали причин розриву, у мережі припускали і про зради Брітні, і про невірність Сема. Напередодні ж стало відомо, що фітнес-тренер страждав від нервових розладів екскоханої.

"На жаль, коли вона звільнилася з-під опіки, Сему дісталося найбільше. Коли Брітні почала переслідувати його із сокирою, це стало останньою краплею. Інцидент стався під час чергової сварки. Сем не зміг її зупинити", — розповів інсайдер, близький до колишнього подружжя.

Під час суперечки Асгарі не розумів, як заспокоїти артистку, а з часом перестав боротися за ці стосунки.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: instagram samasghari

Як відомо, наразі Сем зосереджений на подальшій кар’єрі та дотриманні "здорового способу життя". З Брітні вони одружилися у 2022, а вже через рік оголосили про розлучення. Навесні 2022 суперзірка навіть була вагітна, проте пережила викидень. До весілля пара зустрічалася близько шести років, навіть під час опіки Брітні батьком Джеймі Спірсом.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: instagram samasghari

"Це було щастя мати можливість жити з кимось протягом тривалого часу. І люди розходяться, і люди йдуть далі", – зізнавався Сем Асгарі після розлучення з Брітні.

Нагадаємо, стан Брітні Спірс погіршується.

Також Фокус писав про інцидент з Брітні Спірс у готелі.